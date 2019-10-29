Son Dakika Haberleri: Maya Okulları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'la birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Son Dakika Kültür Sanat Maya Okulları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'la birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Maya Okulları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'la birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

26 dakika önce

Maya Okulları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'la birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü ve Maya Okulları'nın 18'inci yıl dönümü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan 'Cumhuriyet...

Maya Okulları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'la birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

ANKARA - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü ve Maya Okulları'nın 18'inci yıl dönümü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan 'Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri' gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Maya Okulları'nın kuruluşunun 18'inci yıl dönümü dolayısıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tenor Murat Karahan, MEB Şura Salonu'nda sahne aldı. Konser, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Antonio Pirolli'nin şefliğinde gerçekleştirilen konser boyunca Karahan; G. Puccini'den Nessun Dorma, Sözü ve müziği Zeki Müren'e ait 'Elbet Birgün Buluşacağız', Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım', E. Di Capua'dan 'O Sole Mio', Tofik Guliyev'den 'Sene de Galmaz', Celal Güzelses'ten 'Bahçada Yeşil Çınar', sözü ve müziği Adnan Ergil'e ait olan 'Takvimlerden Haberin Yok Mu?', E. de Curtis'ten 'Torna A Surriento', 'Nazende Sevgili', 'Eller Günahkar' ve 'Yaralı Gönül' eserlerini seslendirdi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen konserden elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Maya Okulları, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Karahan'la birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Murat Karahan, MEB, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:58 Kaynak: İHA
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