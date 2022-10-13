Mcdodo'dan otomobilin hızıyla yarışan araç şarjı

Apple'ın telefon, akıllı saat ve diğer cihazları için sunduğu aksesuarlar her zaman alternatiflerine kıyasla bir hayli pahalı. Son yıllarda döviz kurunun ciddi bir şekilde artması sonrasında bir telefon kılıfının fiyatı 1000 TL seviyesini geçti. Bu kapsamda kaliteli ve uygun fiyatlı aksesuarları ile kullanıcıların gözdesi haline gelen markalardan birisi olan Mcdodo 107W otomobil şarj cihazı ile gündemde.

Mcdodo 107W otomobil şarj cihazı özellikleri

Mcdodo'nun aynı anda telefon, bilgisayar, tablet, araç kamerası gibi 5 cihazın hızlı şarjını mümkün kılan ve dijital göstergeye ev sahipliği yapan 107W Otomobil Şarj Cihazı şık tasarımıyla dikkat çekerken, yüksek şarj gücü sayesinde cihazların sanki prize takılıymış gibi kısa sürede şarj olabilmesini sağlıyor.

4 USB, 1 Type-C girişine sahip olan şarj cihazı, aracınızda iPhone'unuzu maksimum hızda 27W güçle şarj ederek, 30 dakikada yüzde 65 doluluğa ulaştırıyor. 1.5 metrelik uzatma kablosuyla, aracın her noktasına sabitlenebilen cihaz; yüksek kalite çiple hem akım, hem ısınmaya karşı korunma sağlıyor.

614,90 TL fiyat etiketine sahip olan ürünün üzerindeki dijital göstergenin iyi bir tasarımla buluşması, cihazın aracınıza ayrı bir hava katmasını sağlıyor.

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