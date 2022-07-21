MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA 'İSTANBUL BEYANNAMESİ' İMZALANDI - Son Dakika
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MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA 'İSTANBUL BEYANNAMESİ' İMZALANDI

21.07.2022 19:45
MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA 'İSTANBUL BEYANNAMESİ' İMZALANDI

TÜRKİYE, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nın ardından 3 ülkenin meclis başkanı 'İstanbul Beyannemesi'ni imzaladı.

TÜRKİYE, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı'nın ardından 3 ülkenin meclis başkanı 'İstanbul Beyannemesi'ni imzaladı.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Milli Meclisi Başkanı Raca Pervez Eşref'in katılımlarıyla bugün İstanbul'da gerçekleştirildi. lki Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan toplantının ikincisinde 3 ülkenin meclis başkanı tarafından ortak beyanname imzalandı. Meclis başkanları ortak imzaladıkları İstanbul Beyannamesi'yle ülkeleri arasında kardeşliğe, tarihi ve kültürel bağlara, karşılıklı saygı ve güvene dayalı mevcut güçlü bağların altını çizdi. Toplantının arından beyannameyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop okudu.

Beyannamede, üç ülkenin kardeş halklarını yakınlaştırmak için ikili ve çok taraflı parlamentolar arası diyalog ve iş birliğini geliştirmeye devam etme taahhütlerinin altı çizildi. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi kaydedildi. Ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarının güçlendirilmesini ve bu amaçla çok yönlü ortaklaşa faaliyetlerin gerekliliği vurgulandı. Ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin ele alınmasında parlamenter diplomasiyi kullanmada mutabık kalındı. Beyannamede, FETÖ, PKK/ YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğini hatırlatılarak uluslararası toplum, menşe ülkelerdeki mülteci krizinin ana nedenleriyle mücadele etmek için ortak eylemlerde bulunmaya ve etkili önlemler almaya ve düzensiz göç akışlarının sürdürülebilir bir şekilde önlenmesi amacıyla menşe ülkelerde asgari ekonomik, politik ve sosyal yaşam koşullarını sağlamaya yönelik politikalar geliştirmeye davet edildi. Uluslararası toplum, kronik mülteci krizinin oluşturduğu zor durumu hafifletmek için külfet ve sorumluluğu adil bir şekilde paylaşmaya ve yerinden edilmiş kişilerin güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde geri dönüşüne yönelik çabalarında ev sahibi ve geçiş ülkelerini desteklemeye çağrıldı. İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğinin artırılmasının gerekliliği de vurgulanarak ortak ve somut bir uluslararası eylem gerektiren ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve nefret söyleminin dünya çapındaki tehdit edici yükselişine ilişkin endişeler vurgulandı.

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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları İstanbul Beyannamesi'ni imzaladı Azerbaycan-Pakistan-Türkiye meclis başkanları 'İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti Azerbaycan-Pakistan-Türkiye meclis başkanları 'İstanbul Beyannamesi'ni kabul etti
Kaynak: DHA

Azerbaycan, Pakistan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA 'İSTANBUL BEYANNAMESİ' İMZALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MECLİS BAŞKANLARI TOPLANTISI'NDA 'İSTANBUL BEYANNAMESİ' İMZALANDI - Son Dakika
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