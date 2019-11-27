Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 25. karşılaşmasına çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 24 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 24 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

Okan Buruk ile Avrupa'da 7. sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 7. karşılaşmasını Roma karşısında oynayacak.

Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti. İstanbul ekibi, dördüncü karşılaşmasında ise deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yendi.

Sahasında 13. maç

İstanbul ekibi, Roma mücadelesi ile Avrupa kupalarındaki 13. iç saha maçını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 12 maçta, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 12 maçta 10 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla aldı.

Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. İstanbul ekibi, üçüncü galibiyetini ise bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

En golcü isim Visca

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 9 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Enzo Crivelli ve Marcio Mossoro izledi.

Medipol Başakşehir'in diğer 5 golüne ise İrfan Can Kahveci, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.