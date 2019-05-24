Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ

4 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:15 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor, Güncel
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