Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Göksel Gümüşdağ
4 saat önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 09:15 Kaynak: AA
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