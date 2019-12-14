Medya Okulu'nun konuğu Ersin Çelik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medya Okulu'nun konuğu Ersin Çelik - Son Dakika

Medya Okulu'nun konuğu Ersin Çelik

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Medya Okulu', Görükle Gençlik Merkezi'nde bu hafta Yeni Şafak Gazetesi Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'i ağırladı.

Medya Okulu'nun konuğu Ersin Çelik, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Medya Okulu', Görükle Gençlik Merkezi'nde bu hafta Yeni Şafak Gazetesi Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'i ağırladı.


Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı Görükle Gençlik Merkezi, önemli faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek, yorumlayabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlerinvizyonuna katkı sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen 'Medya Okulu'na bu hafta Gazeteci Ersin Çelik konuk oldu. Programın bir kısmına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program gençlerden ilgi gördü. Yeni Şafak Gazetesi Dijital Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik,, dijital dünyadaki gelişime paralel olarak medya sektöründeki değişimi anlattı. Günümüzde dizüstü bilgisayarların küçülüp ekran olarak ceplere girdiğini hatırlatan Çelik, böylelikle hareket halinde iken iş görme gibi bir çalışma kültürünün geliştiğini vurguladı. Çelik, bilgi ve mesleki tecrübelerini aktardığı gençlerin sorularını da cevaplandırdı. Çelik, 'Medya Okulu'na konuk olmanın mutluluğunu ifade ederken, gençler de keyifli söyleşinin ardından medyaya artık daha farklı bir gözle bakacak olmanın heyecanını yaşadı.


Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan tarafından Çelik'e teşekkür plaket takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - BURSA

Ersin Çelik, Görükle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:10 Kaynak: İHA
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