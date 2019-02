Mehmet Akif Tiyatro Oyunuyla Anıldı

Usta oyuncu, şair ve yazar Ahmet Yenilmez Talas Belediyesinin düzenlediği gecede tek kişilik Korkma tiyatro oyunuyla milli şair Mehmet Akif Ersoy 'un hayatını sahneledi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezindeki tiyatroyu izlemek isteyen 7'den 70'e herkes salona akın etti. İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif'in hüzün yüklü hayatının anlatıldığı tiyatro öncesi Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verdi.Baştan sona hüznün hakim olduğu oyunda usta oyuncu Ahmet Yenilmez, Akif'in yıllar öncesinden günümüze millet olarak dış mihraklara aldırmadan bir ve beraber olup, kardeşçe hareket etmenin gerektiği mesajını aktardı. Bir saatten fazla süren ve tüylerin diken diken olduğu oyunun sonunda küçük bir kızın İstiklal Marşı'nın on kıtasını duygu yüklü ezbere okuması büyük alkış aldı.Oyunun sonunda Ahmet Yenilmez'e çiçek veren Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Dr. Mustafa Palancıoğlu , kendisine Melikgazi'de kazandığı takdirde yeni bir şehir tiyatrosu yapımı ve ilk oyunu kendisinin oynaması sözünü verdi.Başkan Palancıoğlu, Ahmet Yenilmez'e teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bizleri farklı bir atmosfere soktu. Kalplerimizin atışını kat kat arttırdı. Mehmet Akif'i daha iyi anlamamıza vesile oldu. Biz milli şairimiz Mehmet Akif'i, hayatı ıstırap içinde geçen biri olarak biliyorduk. Yalnız ailesinin çok daha fazlı sıkıntı içinde yaşadığını, maddi imkansızlıklar içinde vefat ettiğini şahsen bilmiyordum. Aynı zamanda merhum Mehmet Akif'in vefat ettiği dairenin de Cumhurbaşkanımız tarafından müzeye çevrileceğini söyledi. Biz de Ahmet Yenilmez'e söz vererek ilk projemizi açıklamış olduk. Dolayısıyla Kayseri 'de yeni bir şehir tiyatrosunu inşallah kazandıracağız. Projelerimiz arasında vardı ama bu vesileyle açıklamış olduk. Yıllar boyu ayakta kalacak, mimarisiyle Melikgazi'ye Kayseri'ye yakışacak, nitelikli bir çalışma olacak. Buradan merhum Mehmet Akif'i bir kez daha rahmet anıyoruz."Usta oyuncu Ahmet Yenilmez de "Öncelikle belediyemize, başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi Akif, milli manifestomuz. Elbette birçok moral değerlerimiz, rol modellerimiz var ama Akif bence istisnadır. Asım'ın nesli diye tarifini yaptığı genç nesle, gerek hayatıyla bir aile reisine, gerek hizmetleriyle bireylere, bilim adamlığıyla, sporcu ve sanatçı kimliğiyle her yönüyle müstesna bin insan. Her millete nasip olmayacak bir değerimiz. Kayseri'de bu oyunu oynamak başka önemli tabi." - KAYSERİ