Meloni'den Trump'a Grönland Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Meloni'den Trump'a Grönland Tepkisi

18.01.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Meloni, Trump'ın Grönland gümrük tarifelerini hatalı buldu ve diyalog çağrısı yaptı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundan ötürü bazı Avrupa ülkelerine ek gümrük tarifesi getirmesi hususunun bir hata olduğunu belirterek, gerilimin düşürülmesi ve diyalog çağrısı yaptı.

Asya ülkelerini kapsayan dış seyahatinin üçüncü ve son durağı Güney Kore'de bulunan Meloni, burada İtalyan basın mensuplarına, ABD ile Avrupa ülkeleri arasında tansiyonun yükseldiği Grönland meselesine ve Gazze'ye yönelik "Barış Kurulu"na ilişkin görüşlerini paylaştı.

Trump'ın, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceği açıklamasına ilişkin Meloni, "Grönland'ın güvenliğine katkıda bulunmayı tercih eden ülkelere gümrük vergilerinin artırılması öngörüsü bir hatadır ve buna katılmıyorum." dedi.

Meloni, ABD Başkanı'nın Grönland ve Arktik'e verdiği önemi anladığını ifade ederek, "Ancak, bazı Avrupa ülkelerinin daha büyük bir güvenlik için asker gönderme isteğinin, ABD'ye karşı değil, diğer aktörlere karşı bir girişim olarak yorumlanması gerektiğine inanıyorum. Açıkçası, bu konuda bir anlayış ve iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Diyaloğu yeniden başlatmak ve bir tırmanıştan kaçınmak gerekiyor." diye konuştu.

Meloni, olanların yorumlanmasında bir sorun olduğunu vurguladı.

Başkan Trump ile birkaç saat önce telefon görüşmesi yaptığını aktaran Meloni, "Kendisine ne düşündüğümü söyledim. NATO Genel Sekreteri ile de görüştüm. Atlantik İttifakı'nın bu konuda çalışma yürüttüğünü teyit etti. Gün içinde Avrupa liderleriyle de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

Meloni, Trump'ın görüşmeleri sırasında "dinlemeye istekli göründüğü" izlenimi edindiğini belirtirken, gazetecilerin daha fazla detay sorması üzerine, "Meslektaşlarıma ne söylediğimi kelimesi kelimesine aktaramam. Ancak bu dönemde konuşmak çok önemli." yanıtını verdi.

İtalya'nın Grönland'a asker gönderip göndermeyeceği sorusuna da Meloni, doğru olanın kendi aralarında tartışmak yerine ortak endişeye dair birlikte çözüm geliştirmek olduğunu dile getirerek, şu yanıtı verdi:

"O nedenle şu anda bunun hakkında konuşmak erken. Ben tansiyonu düşürmeye ve yeniden diyaloğa dönmeye çalışıyorum. Şu anda mesele bir gerilim yaratmak değil, diyalog kurmak. Eğer yorumum doğruysa, ABD tarafında stratejik bir bölgeye dair aşırı müdahale endişesi var, Avrupa tarafında ise bu soruna yardımcı olma iradesi söz konusu."

"Biz de (Gazze Barış Kurulu'na) davet edildik"

Başbakan Meloni, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının önemli bir parçası olarak oluşturulan "Barış Kurulu"na katılması için ABD'den davet aldıkları bilgisini paylaşırken, şunları kaydetti:

"Biz de katılmaya davet edildik. Bence İtalya barış planını inşa etmede öncü bir rol oynayabilir, hazırız. Bana öyle geliyor ki İtalya, bölgede çok aktif bir oyuncu, diğer tüm bölgesel aktörlerle iyi ilişkiler içinde ve bu nedenle mutluyuz ve fark yaratabileceğine inandığımız katkımızı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız."

ABD Başkanı Trump, 17 Ocak'ta, Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ülkesinin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat 2026'dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz satın alınmasına ilişkin anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.

Trump'ın açıklamalarına Avrupa Birliği (AB) liderleri ve Avrupa ülkelerinden tepki gelmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Politika, Ekonomi, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meloni'den Trump'a Grönland Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:30
Beşiktaş’tan 35 milyon euroluk dev hamle
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:02:38. #7.11#
SON DAKİKA: Meloni'den Trump'a Grönland Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.