Menemen Belediye Başkan Vekilliği kura çekimi üçüncü kez yapılamadı - Son Dakika

Menemen Belediye Başkan Vekilini belirleyecek kura çekimi, yeterli çoğunluk sağlanamayınca üçüncü kez yapılamadı.

İzmir Valiliği tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilen İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı için Belediye Meclis Salonu'na geldi.

AK Parti ve MHP'li üyeler dışında CHP'li 2 üyenin bulunduğu salonda, toplantı için yeterli üye sayısına ulaşılamadı.

Vali Yardımcısı Doğan, Meclis toplantısının yarın saat 14.00'de yapılacağını bildirdi. Doğan, 8 üyenin katılımının ertelenen meclis toplantısının yapılması için yeterli olacağını da belirtti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, 15 meclis üyesinin toplantıya katıldığını, 17 üyeye ulaşılamadığı için toplantının gerçekleştirilemediğini belirtti. Toplantının yarın yapılacağını aktaran Pehlivan, "Yarın bu kura çekiminden kaçış yok." ifadelerini kullandı.

CHP'nin adayı Deniz Karakurt ise Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiğini, kura çekiminin hukuksuz olduğunu ileri sürdü.

Süreç

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, seçimde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminin, kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesini durdurmuştu.

CHP'lilerin yürütmenin durdurulması kararına karşı yaptığı itirazı İzmir Bölge İdare Mahkemesi reddetmişti.

Belediye Meclisinin 4 Ocak'ta planlanan toplantısı, CHP ve İYİ Partili üyeler katılmayınca yapılmamıştı. Kura çekimi için 7 Ocak'ta da Meclis toplanmış, bu kez CHP ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla gündemden çıkarılmıştı.

Kura çekiminin ikinci kez yapılamamasının ardından İzmir Valiliği tarafından sürecin tamamlanması için Başkan Vekili olarak İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, görevlendirilmişti.