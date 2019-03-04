Son Dakika Haberleri: Merkel'den Chemnitz'e Sürpriz Ziyaret

Merkel'den Chemnitz'e Sürpriz Ziyaret

1 saat önce

ALMANYA'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman, geçen yıl ağustos ayının sonunda iki mültecinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Merkel'den Chemnitz'e Sürpriz Ziyaret, System.String[]
ALMANYA'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Alman, geçen yıl ağustos ayının sonunda iki mültecinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Ne olduysa da bu olaydan sonra oldu. Kentte gösteriler düzenleyen neonaziler, yabancılara karşı 'sürek avı' başlattı. Onlara ait restoranlar saldırıya uğradı.

Bu kez sahneye neonazi karşıtları çıktı. "Biz daha fazlayız" çağrısıyla kentte çok sayıda sanatçının sahne aldığı mitinge iyi yürekli binlerce kişi katıldı. Olaylar tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Olayların büyümemesini istemeyen hükümet iki bakanını kente gönderdi. Ardından Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier Chemnitz'i ziyaret etti.

SÖZÜNÜ TUTTU, MAÇI İZLEDİ

Başbakan Angela Merkel de 16 Kasım'da Chemnitz'e giderek katıldığı panelde kentte yaşayanların sorularını yanıtladı. O da göçmenlere karşı yapılan saldırıları 'sürek avı' olarak niteledi. İkinci lig basketbol takımı Niners'i ziyaret ederek antrenmanı izleyen Merkel, kulübün bir maçını izlemek için tekrar gelme sözü verdi.

Merkel, aylar önce verdiği bu sözü yerine getirmek için pazar günü Chemnitz'e sürpriz bir ziyaret yaptı ve aralarında göçmen kökenlilerin de oynadığı Niners basketbol takımının maçını izledi. Ardından neonazilerin saldırısına uğrayan iki restoranı ziyaret etti. Merkel'in ziyaretini Twitter hesabından duyuran Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Niners basketbol kulübünü övdü: "Kentin birlikteliği ve hoşgörü için mücadele eden harika bir kulüp."
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:15 

Angela Merkel, Chemnitz, Güncel
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