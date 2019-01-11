Merkel, Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'la Görüştü
17 dakika önce
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, resmi temaslar için geldiği Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldi.
Almanya
Şansölyesi Angela Merkel
, resmi temaslar için geldiği Yunanistan
'da Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos
ile bir araya geldi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, resmi temaslar için geldiği Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras
ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından kabul edildi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Merkel'e Yunanistan'ın dış borçlardan kurtulması için ettiği yardım ve mülteci krizindeki politikalar sebebiyle teşekkür etti. "Yunanlar kendileriyle alakalı olmayan hatalar için çok fedakarlık yaptı. Bunu fark etmenize sevindim" diyen Pavlopulos, Merkel'in Avrupa Birliği
içindeki uyumu arttırdığını söyledi.
Şansölye Merkel ise, Alman ve Yunan ilişkilerinin geliştiğine dikkat çekerek, ikili ilişkilerde yeni bir evreye girilmesi için destek vereceklerini söyledi. Merkel, "Herkesi ilgilendiren mülteci krizinde Yunanistan'la aynı konumu paylaştık. Herkesin bu problemin çözümü için katkı yapması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. - ATİNA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:57 Kaynak: İHA
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