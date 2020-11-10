Mersin'de Atatürk büstü törenle açıldı - Son Dakika

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Atatürk büstü düzenlenen törenle açıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında, Kazanlı Mahallesi'ne Atatürk büstü kazandırıldı.

Büstün açılış töreninde çocuklar, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 10 Kasım'ın Türk milleti için önemli bir gün olduğunu ve sonsuzluğu temsil ettiğini belirtti.

Başkan Gültak ve vatandaşlar, Atatürk büstü etrafına karanfiller bıraktı.