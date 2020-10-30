Atıcılık branşında düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" başladı - Son Dakika

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mersin'in Erdemli ilçesindeki atış poligonunda düzenlenen Cumhuriyet Kupası başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Kupası yarışmasına yurt genelinden 12'si kadın olmak üzere toplam 60 sporcunun katıldığını söyledi.

Salgın nedeni ile müsabaka programlarını kısalttıklarını belirten Arman, "Salgın nedeniyle faaliyet sayımız azaldı. Plak atışlarının Sağlık ve Gençlik Spor bakanlıklarının görüşleri doğrultusunda açık havada yapılacak olması, sosyal mesafeye uygun olması nedeni ile Erdemli ilçesindeki atış poligonunda skeet branşını yapmaya yöneltti. Şu anda hava şartları çok uygun ve kovid ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Konya ve Mersin'de yarışa katılan sporcularımızın başarılı atışlar gerçekleştirerek milli takıma girmelerini arzu etmekteyiz. Hepsinin başarılı olacağına inanmaktayım. Sporcularımızın hepsi Milli Takıma puan vermek amacı ile burada." diye konuştu.