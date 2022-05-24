Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı

24.05.2022 12:44

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin Adliyesi'nde görülen cinayet davasının tarafları, duruşma sonrasında Mahmudiye Mahallesi'nde kavga etti.

İki tarafın da birbirlerine tabancayla ateş ettiği kavgada M.C.K. yaralandı.

Çevreye rastgele ateş açan saldırganlar, sokağa giren polis ekiplerini görünce otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aracı takibe alan ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı

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Kaynak: AA

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