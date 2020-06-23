Mersin'de duvarlar sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Mersin'de duvarlar sanat eserine dönüşüyor

Mersin'de duvarlar sanat eserine dönüşüyorMERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (55), Toroslar Belediyesi'nin 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi ile binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerinin örneklerini çiziyor.

Mersin'de duvarlar sanat eserine dönüşüyor

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MERSİN'de ressam Nazife Bilgin Hazar (55), Toroslar Belediyesi'nin 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi ile binaların dış cephesine ünlü ressamların eserlerinin örneklerini çiziyor.

Toroslar Belediyesi, eskiyen ve zamanla yıpranan binaların dış cephelerini sanat eserine dönüştürmeye devam ediyor. Belediyenin, 'Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi' projesi kapsamında; Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının renklenmesinin ardından bu kez de Güneykent Mahallesi'nde bulunan konutların dış cepheleri güzelleşecek. Bu proje ile dünyaca ünlü ressamların eserleri, Ressam Nazife Bilgin Hazar tarafından Güneykent Mahallesi'ndeki konutların duvarlarına resmedilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmayı yerinde inceleyerek, Bilgin Hazar'dan bilgi aldı. Başkan Yılmaz, görevi devraldığı önceki dönem Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın projesini Güneykent Mahallesi'ndeki toplu konut binalarında devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplu konut binalarının eskiyen ve yıpranan duvarlarını ünlü ressamların eserleriyle süsleyerek bambaşka bir görünüm kazandıracaklarını belirten Başkan Yılmaz, "Duvar sanatı, en iyi anlatım sanatıdır. Sanatı insanların ayağına getiriyoruz. Ressam Nazife Bilgin Hazar'ın elinde hayat bulan Akbelen Bulvarı üzerindeki toplu konut binalarının ardından dış cephe renklendirme çalışmasını Güneykent Mahallesi'ndeki konutlarda başlattık. Binalardaki grileşmenin verdiği soğuk görüntüyü ortadan kaldırmak istedik. Bu çalışmamızın, Toroslarımıza ve Güneykent Mahallesi'nin sakinlerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sanatsal ve estetik dokunuşlarla Toroslar'ımızın çehresini değiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İLGİ ODAĞI OLDU

Ressam Bilgin Hazar, Güneykent Toplu Konut binalarında gerçekleştirdiği ilk dış cephe çalışmasına ise dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun 'Ben ve Maymun' adlı çalışmasının reprodüksiyonuyla başladı. Güneşin altında sabah erken saatlerde başlayıp akşam geç saatlere kadar belediyenin sağladığı boya ve iş makinesi ile 10 metre yükseklikte, sıcağa aldırmadan çalışan Hazar'ın, mahalle sakinlerinin de heyecanla beklediği çalışması, şimdiden ilgi odağı oldu. Eski duvarlar, unutulmaz eserler ile renklenirken, bu çalışma çehreye ayrı bir görünüm kazandıracak.

Güneykent, Toroslar, Ressam, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:00 Kaynak: DHA

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