Mersin'de trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Mersin'de trafik denetimi yapıldı

25.08.2022 18:28
Mersin'de trafik denetimi yapıldı

Mersin'de jandarma ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

Mersin'de jandarma ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce D-750 kara yolu Çamalan mevkisinde yapılan denetimde yük taşıyan araçlar kontrol edildi.

Sürücülerin dinlenme, çalışma sürelerine uyup uymadığını kontrol eden ekipler, alkollü araç kullanımı ve sigorta işlemleri ile ilgili de denetim yaptı.

Denetimlerde sürücülere can güvenliği için trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Jandarma, Tragger, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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