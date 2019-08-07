Mersin'de lavanta hasat günü

Mersin'de lavanta hasat günüMersin'in Silifke İlçesi'nde geçtiğimiz yıl ekimi yapılan lavanta fideleri çiçek açarken, ilk hasat geniş katılımla gerçekleştirildi.

Mersin'de lavanta hasat günü

Mersin'in Silifke İlçesi'nde geçtiğimiz yıl ekimi yapılan lavanta fideleri çiçek açarken, ilk hasat geniş katılımla gerçekleştirildi.

İlçe merkezine 65 Kilometre uzaklıktaki Kavak Mahallesi'nde botanik bilimci Şehbal Kurtar'ın 10 dönüm arazide ektiği lavanta hasadına Kaymakam Şevket Cinbir, Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün'ün yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

10 dönüm arazide başlayan hasadın ilk gününde arazi ile ilgili bilgi alan Kaymakam Cinbir, geleneksel yöntemlerle hasadı yapılan lavanta bahçesinde orak çekerek, ilçede lavanta hasadını başlattı.

Geleneksel yöntemle bir süre hasat yapan Kaymakam Cinbir, okul yıllarında bahçe ve tarla işlerinde çalıştığını belirterek, hasadının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Kaymakamı, 2018 yılı nisan ayında üretici Şehbal Kurtar'ın toprakla buluşturduğu lavanta fidelerinin bugün hasadını yapıyoruz, ayrıca yağını da çıkaracağız dedi.

Susuz ve çorak arazide lavanta üretiminin yapılabildiğini ifade eden Kaymakamı Cinbir, Umuyorum ki bu yaylalarımızda yer alan arazilerde yetişebildiğini gördüğümüz, lavanta bahçeleri arasında geziler düzenleriz, istiyoruz ki milletimiz zenginleşsin, bu topraklarımız zenginleşsin, milletimizin zenginliğine katkı sağlayan başta Şehbal Kurtar'a ve bütün emek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu.

İlk denemesini Kavak Mahallesi'nde 10 dönümlük arazide yaptığını kaydeden üretici Şehbal Kurtar, şunları söyledi

Bulunduğumuz yer Torosların zirvesine yakın 1450 rakımlı Salantı Vadisi. 2018 yılında ilk fideleri toprakla buluşturduk, bugünde hasadını gerçekleştiriyoruz. Isparta'daki meşhur lavanta bahçelerinden farklı olarak Silifke'de gerçek lavantanın bahçelerde ekili, Lavandula Angustifolia cinsi fidelerimiz tohumlu fidelerdir. Isparta cinsinden farklı olarak kokusu ve yağıyla ön plana çıkmaktadır. Deneme amaçlı olarak ektiğimiz lavanta karşılığını verdi. Bu bizim için bir ümit oldu çorak ve susuz arazilerimizi lavanta bahçeleri süsleyecek.

Hasadın ardından Lavanta yağı sıkma işlemi de gerçekleştirildi. Lavanta hasadının ardından damıtma yöntemi ile elde edilen lavanta yağında ilk işlemeyi Kaymakam Cinbir yaparken, çıkan yağ kendisine hediye edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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