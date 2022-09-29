Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı

29.09.2022 11:21

Mersin'de Tece Polisevi'ne gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 polisimiz şehit düşerken, hain girişim esnasında yakalanacaklarını anlayan 2 kadın teröristin çantalarındaki bombaları patlatarak intihar ettikleri belirtilmişti. Olay anına ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde güvenlik görevlilerinin teröristlerle girdiği mücadele göz önüne serilirken, silahlı saldırıyı gerçekleştirilen 2 kadın teröristin çantalarındaki patlayıcıları infilak ettirdiklerine ilişkin anlar da görülüyor.

Mersin'de 26 Eylül gecesi Tece Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ve bilgiler ortaya çıktı. Bir polisin şehit olduğu, biri polis 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde güvenlik görevlilerinin teröristlerle girdiği kahramanca mücadele gözler önüne seriliyor. Ortaya çıkan son görüntüde ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiklerine ilişkin anlar yer aldı.

BEKÇİLER KAPIYA DOĞRU GİDERKEN BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU

Kameraya yansıyan görüntülerde, silahlı çatışma bilgisini alarak bölgeye giden bekçiler nizamiye kapısına doğru temkinli yaklaştıkları sırada büyük bir patlama meydana geldiği görülüyor. Büyük bir alev topunun ortaya çıktığı patlama sonrası bölgede park halindeki aracın ve ağaçların yanmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra bekçilerin patlamanın olduğu yere doğru ilerledikleri anlara ilişken görüntüler yer alıyor.

SALDIRIDAN 3 GÜN ÖNCE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞLAR

Olayın ardından ardı ardına operasyonlar düzenleyen Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 22 kişiyi gözaltına alırken, dün de terörle bağlantılı olduğu değerlendirilen 20 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekipler, önemli bilgilere de ulaştı. Hain saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin saldırıdan 3 gün önce Türkiye'ye giriş yaptıkları ve saldırının Suriye'de planlandığı belirlendi.

GİZLİ HABERLEŞME AĞI ÜZERİNDEN KOORDİNE EDİLDİLER

Diğer yandan, teröristlerin tıpkı FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock gibi bir haberleşme ağı üzerinden koordine edildikleri ve Tece Polisevi'nin koordinatlarının da bu uygulama üzerinden teröristlere bildirildiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine 26 Eylül Pazartesi günü akşam saat 23.00 sıralarında 2 kadın terörist tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 1 polis memuru şehit olurken, 1 polis de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu öldü.

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Kaynak: İHA

Polisevi, Türkiye, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Polisevi'ne saldırı düzenleyen teröristlerin kendilerini patlatma anı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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