Mersin'de "Turizm Destinasyon Yönetimi Çalıştayı"yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Turizm Destinasyon Yönetimi Çalıştayı" düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonununda düzenlenen çalıştayda, kentin turizm değerleri ele alındı.

Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lütfi Altunsu, yaptığı konuşmada, çalıştayın amacının hedef kitleye yönelik destinasyon eylem planını ortaya çıkartmak olduğunu söyledi.

Yapılan istatistiklere göre bölgede önemli turizm değerlerinin bulunduğunu aktaran Altunsu, "Bölgedeki turizm değerleri çok ciddi potansiyel oluşturuyor. Yalnızca bunları tespit edip eksikliklerini gidererek turizme kazandırmak kalıyor." diye konuştu.

Turizm odaklı ilçe sayısını 4'e çıkardıklarını vurgulayan Altunsu, Çamlıyayla, Erdemli, Silifke ve Mut ilçelerindeki turizm değerleriyle çalışma yapacaklarını vurguladı.

Çalıştay sunumların ardından sona erdi.