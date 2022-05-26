MERSİN'DE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU 18 GÖZALTI - Son Dakika
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MERSİN'DE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU 18 GÖZALTI

26.05.2022 16:40

MERSİN'de, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 18 kişi, gözaltına alındı.

MERSİN'de, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığı belirlenen 18 kişi, gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık yaptığını belirledi. Çalışma kapsamında şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Erdemli ve Tarsus ilçelerindeki adreslere sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık eden 18 kişi, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, bankacılık işlemleriyle para nakli ve haberleşmek için kullanılan 15 cep telefonu, 15 SIM kart ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.

MERSİN'DE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU 18 GÖZALTI
MERSİN'DE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU 18 GÖZALTI
MERSİN'DE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU 18 GÖZALTI
MERSİN'DE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU 18 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN'DE 'YASA DIŞI BAHİS' OPERASYONU 18 GÖZALTI - Son Dakika
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