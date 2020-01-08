Mersin sel sularına kapılan yunus, toprağa verildi - Son Dakika

Mersin'de çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapatıldı (2)

Mersin'in Mut ilçesinde, dün sağanak sırasında dereye uçan, Ali Büyükgüdük yönetimindeki 42 J 9555 plakalı otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök'ün (34) cenazesi, Kadıköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında, Gök için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yunus Gök'ün ailesi ile arkadaşlarının yanı sıra Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ile ilçe sakinleri katıldı. Yunus Gök'ün dedesi Ahmet, babası Mehmet ve ağabeyi Emin Gök'ün güçlükle ayakta durduğu görüldü. Mut Müftüsü Mustafa Öztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Yunus Gök'ün cenazesi, toprağa verildi.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK

Öte yandan kazada yaralanıp, Mut Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ali Büyükgüdük ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)