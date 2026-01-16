Mesleki Eğitim Oranı %43'e Çıktı - Son Dakika
Politika

Mesleki Eğitim Oranı %43'e Çıktı

16.01.2026 14:45
Bakan Tekin, 2025-2026 döneminde mesleki teknik eğitim oranının %43'e çıktığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilk defa ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerimizde mesleki ve teknik eğitimin oranı yüzde 43'e çıkmış durumda. Mesleki ve teknik eğitim konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı'da Valilik binasında düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Tekin, öğrencilerin karne sevincine ortaklık ettiklerini belirtti. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 8 Eylül'de başladığını hatırlatan Tekin, "Bu yıl için temel tema olarak seçtiğimiz 'Yeşil' ve 'Vatan' konusuydu. Onun dışında mesleki ve teknik eğitim konusunda yoğunlaşacağımızı taahhüt etmiştik. Bir de eğitimde yapay zeka uygulamaları ile ilgili yoğunlaşacağımızı söylemiştik. Bu eğitim öğretim yılında çocuklarımız okullarımızda doğa ve vatan sevgisi başta olmak üzere 'yeşil vatan'la ilgili yüzbinlerce etkinlik yaptı. Öğretmen arkadaşlarımız illerde, valilerin, kaymakamlıkların koordinesinde bu anlamda çocuklarımıza farkındalık oluşturacak çok sayıda etkinliğin altına imza attı. Mesleki ve teknik eğitim konusunda bu yıl gerçekten ciddi bir hareketlilik söz konusu. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ilk defa ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerimiz arasında mesleki ve teknik eğitimin oranı yüzde 43'e çıkmış durumda. Mesleki ve teknik eğitim konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin yapay zeka politika belgesine yoğun ilgi gösterdiklerine dikkati çeken Tekin, öğretmenlerin de mesleki gelişimine katkı sağlayacak yapay zeka uygulamaları geliştirildiğini anlattı.

"Uluslararası ortamda ödül alan yapay zeka uygulamalarımız var"

Bakan Tekin, "Uluslararası ortamda ödül alan yapay zeka uygulamalarımız var. Bu anlamda bizim açımızdan dopdolu bir eğitim öğretim yılının ilk yarıyılı tamamlanmış oldu. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tekin, Ağrı'da yapılan eğitim yatırımlarına da dikkati çekerek, "Türkiye'de bütün illerde olduğu gibi Ağrı'da da 2002'den itibaren gerçekten eğitim öğretim altyapısı itibarıyla devrim niteliğinde işler yapılmış durumda. 2002 yılında 3 bin 395 öğretmenimiz varken, şimdi 8 bin 524 öğretmenimiz var. 2002 yılında 2 bin 636 dersliğimiz varken, şimdi 6 bin 976 dersliğimiz var. Gördüğünüz gibi derslik sayısı 2,5 kat artmış durumda" diye konuştu.

Bilim, sanat merkezleri, spor salonları, laboratuvarlar, kütüphaneler açısından da devrim niteliğinde adımlar atıldığını belirten Bakan Tekin, kentte yapılması gerekenleri yatırım programında tekrar gündeme alacaklarını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

