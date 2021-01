Mesut Özil gafıyla sosyal medyada gündem olan TRT spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor

Mesut Özil ile ilgili yaptığı gafla gündeme gelen ve tepkiler üzerine görevine ara veren TRT Spor spikeri Cansu Canbaz, ekranlara geri dönüyor.

Canbaz, geçtiğimiz günlerde TRT Spor'da yayınlanan "Spor Artı" programında "Özil, Türkiye'ye geldiğinde Türk Milli Takımında oynayabilecek mi?" şeklindeki sorusuyla büyük bir gafa imza atmıştı.

Erdoğan Arıkan ise buna karşılık, "Yok oynayamayacak. Yine Almanya'da oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'ye gelse dahi Alman Milli Takımı isterse onlar oynatabilecek, biz oynatamayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Canbaz'ın Mesut Özil ile ilgili sorusu, sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan birisi olmuştu.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bu diyalogun ardından gelen tepkiler sonrası sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan TRT Spikeri Cansu Canbaz, "Kendime karşı en acımasız eleştirmen yine kendim olmuşumdur. Hem de hayatımın her alanında. Ama her hatayı bir tecrübe her tecrübeyi ise yeni bir basamak olarak görmeyi de bilmişimdir. Tekrar yanlış anlaşılmadan dolayı özür dilerim. Anlayışınız için de teşekkür ederim. İyi geceler" ifadeleriyle özür dilemiş ve ekranlara bir süreliğine ara verdiğini dile getirmişti.

EKRANLARA DÖNECEĞİNİ DUYURDU

Güzel spiker geçtiğimiz günlerde ise kişisel sosyal medya hesabı Intagram'ın hikaye bölümünden programdaki partneri Erdoğan Arıkan ile fotoğrafını paylaşıp altına "Bu arada çok soruyorsunuz. Haftaya yeniden Spor Artı'da birlikte olacağız" yazarak dönüş sinyali verdi.