MetropolCard Ramazan Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

MetropolCard Ramazan Desteği

04.02.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MetropolCard, Ramazan'da yardımları artırarak birçok markette geçerli dijital çözümler sunuyor.

MetropolCard, ramazan ayında şirketlerin çalışanlarına sunduğu desteği, Türkiye genelinde binlerce markette geçerli hale getirerek, paylaşma ve dayanışma ruhunu sofralara taşıyor.

???????Şirketten yapılan açıklamaya göre, MetropolCard'ın sektörde ilk kez uygulamaya aldığı "Bakiye Transferi" özelliğiyle, kullanıcılar yemek kartı ve hediye kartı bakiyelerini mobil uygulama üzerinden başka kişilere aktarabiliyor.

MetropolCard, 81 ildeki market ağıyla ramazan döneminde sağlanan yardımların geniş bir kullanım alanına ulaşmasını sağlıyor.

CarrefourSA, Migros, Şok, A101 ve BİM gibi ulusal zincirlerin yanı sıra çok sayıda yerel markette geçerli olan "Gift Ortak" cüzdanı aracılığıyla kullanım alanı genişlerken, şirketin dijital altyapısı kağıt ve plastik kullanımını azaltmayı hedefliyor. Mobil uygulama üzerinden kredi kartıyla RestoPay bakiyesi yükleyen kullanıcılara da yüzde 5 ek bakiye sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, ramazan ayının paylaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

Yıldırım, "Amacımız, şirketlerimizin çalışanlarına ve toplumun ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı yardımları, en kolay, en hızlı ve en sıcak şekilde sofralara taşımaktır. Bakiye Transferi gibi yenilikçi çözümlerimizle, ramazan bereketini dijitalin gücüyle birleştiriyor, 2026 yılında da Türkiye'nin dört bir yanındaki sofralara huzur ve mutluluk taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MetropolCard Ramazan Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı
Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu’na da sıçradı Epstein belgeleri tartışması AB Komisyonu'na da sıçradı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
15:52
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:28:40. #7.11#
SON DAKİKA: MetropolCard Ramazan Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.