Mevlid Kandili idrak edildi - Son Dakika

islam alemi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece olarak kabul edilen Mevlid Kandilini idrak etti. Eller semaya rabbimizden af dilemek için yükseldi. Yurdun dört bir tarafında Mevlid kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda Kuran-ı Kerimler okundu, dualar edildi.

Ankara'da akşam namazının ardından Hacı Bayram-ı Veli ve Melike Hatun Camii'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Camilere giden vatandaşlar, koronavirüs önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına da uyarak namazlarını kıldı.

İslam alemi, başta sağlık çalışanları olmak üzere korona virüs salgınında hayatını kaybedenleri de unutmadı dualarında.

(İHA)