Son Dakika Haberleri: Mevsimlik işçilere diş sağlığı taraması
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Mevsimlik işçilere diş sağlığı taraması

1 saat önce

Yozgat Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.

Mevsimlik işçilere diş sağlığı taraması, System.String[]
Yozgat Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mevsimlik tarım işçilerine ağız ve diş sağlığı taraması yaptı.
Yozgat Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Kapsamında il genelinde mevsimlik tarım işçilerine yönelik Ağız ve Diş Sağlığı Genel Bilgilendirme Eğitimi ve diş taramasının yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, yapılan çalışmada Yozgat Merkez, Boğazlıyan, Sarıkaya, Sorgun, Yerköy, Aydıncık, Kadışehri ve Şefaatli ilçelerinde İl Özel İdareye bağlı çadırlar ziyaret edilerek, 230 çocuğun diş taraması yapıldığı 680 diş fırçası ve macun setinin dağıtıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:36 Kaynak: AA
Sağlık Bakanlığı, Yozgat, Güncel
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