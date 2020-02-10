Mevsimlik işçilere ve kadın çiftçilere eğitim verildi - Son Dakika
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Mevsimlik işçilere ve kadın çiftçilere eğitim verildi

7 saat önce

Diyarbakır'da Ferrero Fındık tarafından bir otelde mevsimlik tarım işçileri ve kadın çiftçilere eğitim verildi.

Mevsimlik işçilere ve kadın çiftçilere eğitim verildi, System.String[]

Diyarbakır'da Ferrero Fındık tarafından bir otelde mevsimlik tarım işçileri ve kadın çiftçilere eğitim verildi.


Kadın çiftçilere ve mevsimlik işçilere yönelik verilen eğitime bölgeden 60 dayıbaşı ve 45 kadın çiftçiye Ferrero Fındık tarım çalışanları tarafından çocuk işçiliğinin önlenmesi, işçilerin çalışma ve sosyal güvenlik hakları, konaklama ve ulaşımda alınması gereken tedbirler, tarım işçilerinin göç dönemlerinde yapmaları gereken iş ve işlemler hakkında eğitim verildi. Kadın çiftçilere, TKDK tarafından projeler hakkında sunumlar yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğünün gönderdiği uzman doktor tarafından tarım işçilere hijyen ve ilk yardım konularında bilgiler verildi. Dayıbaşlarından ve kadın çiftçilerden gelen sorular, karşılaşılan sorunlar, talep ve istekler değerlendirilirdi. İki günlük eğitim sonunda bölgeden ve kentten eğitime katılan 60 dayıbaşına tarım aracı belgisi İŞKUR tarafından verildi. Kadın çiftçilere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım çantası, Ferrero Fındık tarafından teşekkür belgesi verildi.


Eğitim sonunda Ferrero Fındık, sağladıkları katılım ve katkılardan dolayı Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne, İŞKUR İl Müdürlüğüne, TKDK İl Koordinatörlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne birer plaket verildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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