Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu - Son Dakika

Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu

Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu Tarım işçilerini Covid-19 etkilerinden koruyacak KUZKA destekli proje hayata geçti Buğday, pirinç, kavun gibi tarımsal ürünlerin üretildiği Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini Covid-19'dan korumak ve...

Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu

Tarım işçilerini Covid-19 etkilerinden koruyacak KUZKA destekli proje hayata geçti

ÇANKIRI - Buğday, pirinç, kavun gibi tarımsal ürünlerin üretildiği Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini Covid-19'dan korumak ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan konteynır kent projesi hayata geçti.

Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılayı Çankırı Şubesi tarafından hazırlanan projeye Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle Çankırı'ya gelecek olan mevsimlik tarım işçilerinin Covid-19 pandemisinden korunması sağlanırken, alana kurulan konteynır kent sayesinde yaşam standartları da yükseltildi. Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nden gelen mevsimlik işçilerin Covid-19 kapsamında izolasyonlarının sağlanması, tarımsal üretimin aksamaması, gıda tedarik zincirinin bozulmaması ve yaşam kalitelerinin artırılarak tarım faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için proje hazırlandı. "Covid-19 kapsamında Gıda Tedarik Zinciri ile İlgili Mevsimlik/Tarım İşçileri ve Tarımsal/Gıda Sürdürülebilirliğini Sağlamak" adlı proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ülkede eş zamanlı uyguladığı "Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık" programı kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunuldu. 600 bin lira bütçeli proje, KUZKA tarafından desteklemeye layık görüldü. Bu kapsamda ilk etapta alınan 30 adet konteynır, Kızılırmak'ta belirlenen bölgeye yerleştirildi.

"Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardının yükseltilmesi için 30 adet konteynır aldık"

Mevsimlik tarım işçilerini Covid-19'un etkilerinden korumak, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik hazırlanan proje sayesinde 30 adet konteynırın teslim alındığını belirten Türk Kızılayı Çankırı Şube Başkanı Ahmet Ulusoy, "KUZKA tarafından desteklenen proje kapsamında 7 bölümden oluşan konteynır, WC ile içinde mutfak, tuvalet, duş ve iki odaya sahip toplam 30 adet konteynırımızı aldık. Bu konteynırlarımız mevsimlik tarım işçilerinin refah düzeyinin yükseltilmesine ve Çankırı'daki tarım ve gündelik işlerin yapılması hususunda yardımcı olacak" dedi.

"Konteynırlarda Covid-19 pandemisine yönelik tedbirler en üst seviyede tutuldu"

Çankırı'da Kızılırmak havzasında yılda üç kere tarımsal hasadın yapıldığına işaret eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Çankırı'da özellikle Kızılırmak Havzası Bölgesi'nde 1 yıl içerisinde yaklaşık üç defa tarımsal faaliyet yapılabiliyor. Birinci tahıl, ikinci kavun ve sonuncu olarak da pirinç hasadı yapılıyor. Şu anda pirinç hasadına başlanmak üzere. Bizde aileleri en azından çadırlarda değil de yaşam standartlarını yükselterek konteynırlarda yaşamalarına imkan sağlayacağız. Aynı zamanda proje kapsamında konteynırların bulunduğu alanın etrafı komple tel örgü içerisine alınacak. Giriş kapılarında ateş ölçerler ile Covid-19 ile mücadele kapsamında tarladan gelen her bir mevsimlik işçinin ateşi ölçülecek. Ayrıca gerekli dezenfektan çalışmalarını da yapacağız. Her giriş çıkışlarında tarım işçileri ve konteynırlar dezenfektan pompalarımızla dezenfekte edilecek. Saha içerisinde Covid-19 ile mücadelemizde bize destek sağlayacak. Her bir konteynırımızda ortalama bir ailenin 4 kişi olarak yaşadığını düşünerek 120 adet el pompalı dezenfektan aleti dağıtılacak. Aynı zamanda Türk Kızılayı'nın insani yardım kuruluşu olarak yapmış olduğu hizmetlerin içerisinde bulunan ranzalar, yataklar, nevresimler, yastıklar, mutfak kitleri ile hijyen setleri ve gıda kolileri konteynırlarda yaşayan ailelere teslim edilecek."

"Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardını yükseltiyoruz"

Proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardını da yükseltmeyi amaçladıklarını dile getiren Ulusoy, "Projenin genel amaçlarından biri de özellikle doğu bölgelerimizden gelen hemşerilerimizin burada maruz kaldıkları ötekileşme duygusunu ortadan kaldırarak yaşam standartlarını yükseltmektir. Geçtiğimiz yıl Çankırı'da yaşamış olduğumuz sel felaketinden doğu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçileri çok zor şartlar altında kaldı. Altlarından sel, üstlerinden de yel hiç eksik olmadı bu bölgede. Bizde dedik ki bunu nasıl engelleyebiliriz, sonra hazırladığımız projeyi KUZKA'ya sunduk ve projemiz onaylandı. Sonra da Kızılırmak havzasında bu hizmete başlamış olduk" ifadesini kullandı.

" Türkiye'de ilk kez Çankırı'da uygulanıyor"

Türkiye'de buna benzer bir projenin veya çalışmanın olmadığına dikkat çeken Ulusoy, Doğu'da AFAD tarafından deprem bölgelerinde uygulandığını, ilk ve örnek bir proje olarak KUZKA'da bulunduğunu ifade ederek, "Çankırı için yaklaşık 120 konteynıra ihtiyaç duyuyoruz. Bu projemizin ilk etabıydı. İkinci etabında 100 veya 150 civarında konteynır yaptığımızda Çankırı'nın ihtiyacı karşılanacaktır" dedi.

"Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren tarım işçilerimizin yaşam standardını yükseltmek istiyoruz"

Zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standardını yükseltmeye yönelik hazırlanan projenin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini söyleyen İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Abdülsamet Uzun ise, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında projeye destek sağlandı. Bu projeyi paydaşlarımız olan Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Çankırı Türk Kızılayı ile yürütmekteyiz" diye konuştu.

Ayrıca mevsimlik tarım işçileri için Covid-19 pandemisine yönelik tedbirlerin alındığına işaret eden Uzun, "Mevsimlik tarım işçilerini Covid-19 pandemisinin zararlı etkilerinden korumak, onlara hijyenik ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayabilmek ve buradaki yaşam standartlarını arttırmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Burada mevsimlik tarım işçileri çok zor şartlarda yaşıyorlardı. Çadırlarda veya minibüslerde kalıyorlardı. Dolayısıyla pandemi döneminde bu sağlık yönünden sıkıntılar çıkarabilirdi. Şu anda burada 30 tane konteynırımız var. Konteynırlar oldukça geniş ve işçi ailelerinin her türlü ihtiyaçlarını giderecekleri şekilde tasarlandı. Pandemiye yönelik olarak da her türlü dezenfektan işlemleri yapılacak, koruyucu önlemler alınacak. Bu sayede Covid-19'a karşı tedbirler alınmış hem de mevsimlik işçilerin yaşam standartlarını yükseltmiş olacağız. Çankırımıza, mevsimlik işçilerimize ve TR82 bölgemize ve dolayısıyla ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu
Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu
Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu
Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu
Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu
Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu
Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu

Koronavirüs, Kızılırmak, Çankırı, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi         
18:59
Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi         
18:27
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:49:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mevsimlik tarım işçilerine Kızılırmak'ta konteyner kent kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei