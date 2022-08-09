Meyve bahçeleri alev alev yandı, yangın yazlık siteleri tehdit etti - Son Dakika
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Meyve bahçeleri alev alev yandı, yangın yazlık siteleri tehdit etti

09.08.2022 23:45

Meyve bahçeleri alev alev yandı, yangın yazlık siteleri tehdit etti Meyve bahçelerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın yazlıkçıları korkuttu Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir meyve bahçesinde bilinmeyen bir nedenle başlayan diğer bahçelere de sirayet eden yangın, itfaiye, orman ve...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir meyve bahçesinde çıkan ve diğer bahçelere de sirayet eden yangın, itfaiye, orman ve belediyenin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Meyve bahçelerine sınır olan yazlıklar ise ekipleri yoğun çalışması ile yangın tehlikesinden korundu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Altınkum Mahallesi 2118 sokakta bulunan bir meyve bahçesinden alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Servisine ihbarda bulundu. İhbarın alınması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman, jandarma, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Arazinin çalılarla kaplı olmasından dolayı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmekte güçlük çekti. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma ile müdahale etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerde bölgede güvenlik önlemi aldılar. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Edremit Belediyesi Zabıtası'da bölgede çalışmalar yardımcı oldu.

Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyerek bölgedeki yazlık konutlara doğru ilerleyen alevler arazözler ile müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Edremit Belediyesine ait iş makinelerinin arazi içine itfaiye araçlarının ilerlemesi için yol açtı. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesinin arından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Onlarca erik ve incir ağacının zarar gördüğü yangın nedeniyle yazlık konutların bulunduğu bölgede yoğun duman oluştu. - BALIKESİR

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Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü Balıkesir'de meyve bahçesinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü Balıkesir'de zeytin ağaçları süs bitkisi oldu Balıkesir'de zeytin ağaçları süs bitkisi oldu
Kaynak: İHA

Balıkesir, İtfaiye, Edremit, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meyve bahçeleri alev alev yandı, yangın yazlık siteleri tehdit etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meyve bahçeleri alev alev yandı, yangın yazlık siteleri tehdit etti - Son Dakika
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