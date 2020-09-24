MGK bildirisi: AB'ye, Türkiye ve KKTC'nin haklarına saygılı olma çağrısında bulunulmuştur - Son Dakika

MİLLİ Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra yayımlanan bildiride, Doğu Akdeniz ile ilgili, "Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur" denildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MGK toplantısı 4 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. MGK bildirisinde, PKK/KCK-PYD/ YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla yürütülen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulduğu ifade edildi.

BİLDİRİDE DOĞU AKDENİZ VURGUSUDoğu Akdeniz ile ilgili mesajlara ağırlık verildiği görülen bildiride, Türkiye 'nin diyalogdan yana olduğuna dikkat çekilerek, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin görüş farklılıkları üzerinden gerginliği artırmaya tevessül eden aktörlerin faaliyetleri ele alınmış, Türk milletinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kara, deniz ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunması hususunda taviz vermeyeceği bir kez daha dile getirilmiştir. Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması başta olmak üzere uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı hareket eden ülkeler aklıselime davet edilmiş, bölgedeki doğal kaynakların adilane bir şekilde paylaşımı konusunda Türkiye'nin her platformda ve öncelikle diyalogdan yana olduğu ifade edilmiştir."Bildiride, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nin (KKTC) haklarına saygı vurgusu da yapılırken, "Bölgesel ve küresel her ihtilafta, daima hakkın, hakkaniyetin, adaletin yanında yer alan Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki tutum ve eylemlerinin de aynı çerçevede gerçekleştiği belirtilmiş, Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm kurumlara ve ihtilaflara müdahil devletlere, ülkemizin bu ilkeli duruşuna ve KKTC'nin hak ve menfaatlerine saygılı olma çağrısında bulunulmuştur" denildi.ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIMGK, Suriye ve Libya 'daki gelişmeleri de ele alırken, bildiride konuya ilişkin, "Suriye ve Libya'da meşruiyet çerçevesinde terörle mücadeleye ve istikrarın tesisine destek veren Türkiye'nin, bu ülkelerin barışa ve refaha kavuşması yönündeki tutumunu sürdüreceği belirtilmiştir. Uluslararası toplum da mazlum milletlerin hürriyetlerini ve kaynaklarını gasp eden gayrimeşru oluşumlar ve terör örgütleri ile bunları destekleyen aktörlere karşı somut adım atmaya davet edilmiştir" mesajları verildi.22 Temmuz'da yapılan son MGK toplantısı ise 2,5 saat sürmüştü.

Haber: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,