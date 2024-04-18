AB Zirvesi Sonuç Bildirisinde Türkiye ile İş Birliği Vurgusu Yapıldı

Belçika'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) zirvesinin sonuç bildirisinde Türkiye ile iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki geliştirilmesinde stratejik çıkar bulunduğu belirtilerek, "AB, Türkiye iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla Kıbrıs çözüm müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ve ilerleme sağlanmasına özel önem vermektedir" ifadeleri kullanıldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen olağanüstü AB Liderler Zirvesinin ilk gün oturumlarının ardından Türkiye, Ukrayna ve Orta Doğu'ya ilişkin sonuç bildirisi yayımlandı. Bildirinin Türkiye ile ilişkiler hakkındaki bölümünde, " Avrupa Konseyi, Yüksek Temsilci ve Komisyonun AB ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu hakkındaki ortak raporunu dikkate alarak Türkiye-AB ilişkilerine dair stratejik bir tartışma gerçekleştirmiştir. Avrupa Birliği'nin, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir ortam ile Türkiye'yle iş birliğine dayalı ve karşılıklı yarar sağlayan bir ilişkinin geliştirilmesinde stratejik çıkarı vardır" ifadeleri kullanıldı.
Bildiride, AB Daimi Temsilciler Komitesi'ne (COREPER) AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Avrupa Komisyonu'nun ortak raporunda yer alan tavsiyeler üzerinde çalışmaya devam etmesi görevi verildiği kaydedildi. Ayrıca, bu çalışmanın Avrupa Konseyi'nin daha önceki sonuç bildirilerine paralel bir şekilde ve gerektiğinde Avrupa Konseyi'nin ilave rehberliği çerçevesinde aşamalı, orantılı ve geri dönülebilir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bildiride, "Türkiye'nin yapıcı katılımı, ortak raporda belirlenen çeşitli iş birliği alanlarında ilerleme sağlanmasına yardımcı olacaktır" denildi.
Kıbrıs vurgusu
Bildiride, "Bu çerçevede Avrupa Birliği, AB-Türkiye iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlatılmasına ve ilerlemesine özel önem vermektedir. Avrupa Konseyi, Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve BM Güvenlik Konseyi kararları ile birliğin kuruluş ilkeleri ve mevzuatına uygun olarak kapsayıcı bir çözüme kavuşturulmasına bağlılığını bütünüyle devam ettirmektedir" ifadelerini kullanıldı. Bildiride Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'ta BM öncülüğündeki sürecin tüm safhalarını uygun araçlarla destekleme konusunda aktif bir rol üstlenmeye de hazır olduğu ifade edildi.
Orta Doğu
Bildirinin Orta Doğu'ya ilişkin bölümünde ise Avrupa Konseyi'nin İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını güçlü ve net bir şekilde kınadığı, İsrail halkıyla tam dayanışmasını, İsrail'in güvenliğine ve bölgesel istikrara olan bağlılığını yinelediği ifade edildi. İran ve İran'a bağlı silahlı grupların tüm saldırıları durdurmaya ve bölgede gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaya çağrıldığı bildiride, "Avrupa Birliği, özellikle insansız hava araçları ve füzelerle alakalı olarak İran aleyhinde ilave kısıtlayıcı tedbirler alacaktır" denildi.
AB zirvesi sonuç bildirisinde ayrıca Gazze'de krizin derhal sona erdirilmesi için BM Güvenlik Konseyi 2728 sayılı kararının uygulanması için ortaklarıyla çalışma taahhüdün yinelendi. Bildiride, "Bu, ateşkesin derhal sağlanması, tüm rehinelerin şartsız serbest bırakılması ve Filistinlilerin tam, hızlı, güvenli ve engelsiz bir şekilde ihtiyaç duydukları insani yardıma erişmelerini de içermektedir. Avrupa Birliği, iki devletli çözüm prensibine dayalı kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa sıkı sıkıya bağlıdır" ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna
Bildirinin Ukrayna'ya ilişkin bölümünde ise Avrupa Konseyi'nin Ukrayna'ya acilen hava savunma sistemi sağlanması gerektiği ve Ukrayna'ya topçu mühimmatı ile füzeler de dahil olmak üzere tüm askeri yardımların hızlandırılması ve yoğunlaştırılması gerektiği vurgusu yapması dikkat çekti. Bildiride ayrıca, "Avrupa Konseyi, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'nın istifadesi için yönlendirilmesi tekliflerindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşılar ve bunların hızlı bir şekilde kabul edilmesini talep eder" denildi. - BRÜKSEL
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