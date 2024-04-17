Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiği söylendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiği söylendi

Almanya\'nın İsrail\'e verdiği koşulsuz desteğin Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiği söylendi

Almanya'nın eski büyükelçilerinden Andreas Reinicke, Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiğini belirtti. Reinicke ayrıca, Filistin yanlısı entelektüellere yönelik baskıların ve Filistin Kongresinin iptal edilmesinin Almanya'nın imajını olumsuz etkilediğini ifade etti. İsrail-Hamas ve İsrail-İran ihtilaflarının askeri olarak kazanılamayacağını vurgulayan Reinicke, barışın tek yol olduğunu söyledi.

17.04.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın eski büyükelçilerinden ve bir dönem Avrupa Birliği'nin (AB) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi olarak görev yapan Andreas Reinicke, Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğinin ülkenin Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiğini söyledi.

Almanya'nın eski Suriye ve Tunus büyükelçisi olan, şu anda da Almanya Şarkiyat Vakfı Direktörü olarak çalışan Andreas Reinicke, başkent Berlin'de Yabancı Gazeteciler Cemiyetinin (VAP) düzenlediği toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve bunların Almanya'ya yansımalarını değerlendirdi.

"Uzmanlarla konuşulduğunda Almanya'nın İsrail'e koşulsuz desteğinin Almanya'nın Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiği ifade ediliyor. Siz bunun Almanya'nın Arap dünyasıyla ilişkilerine ne ölçüde zarar verildiğini düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Reinicke, bunun kesinlikle bir sorun olduğunu belirtti.

Reinicke, "Bunun sonucunda Almanya'nın Arap dünyasıyla ilişkileri zarar gördü. Katar'daki Dünya Futbol Şampiyonasından beri de böyle." dedi.

Reinicke, Almanya'daki Filistin yanlısı entelektüellere yönelik baskılar ve Filistin Kongresinin iptal edilmesi gibi olayların ülke dışında Almanya'nın imajını nasıl etkilediğine ilişkin soruya da, "Bazı geri bildirimler aldım. Çok kötü. Nihayetinde bu ifade özgürlüğünün kısıtlanması olarak anlaşılıyor. Bunun bölgede, dünyaya açık Almanya imajını desteklediğini düşünmüyorum." karşılığını verdi.

İsrail-Hamas ve İsrail- İran ihtilaflarının askeri olarak kazanılamayacağını belirten Reinicke, "İsrail ve diğer ülkelerin güvenliğini sağlanmanın tek yolu barıştır." diye konuştu.

Reinicke, Orta Doğu için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi bir kuruluşun oluşturulması düşüncesinin uzun yıllardan beri bulunduğunu belirterek, "Ancak mesele şu. Bunun için doğru zaman ne zaman? Ben bunun üzerine düşünmenin tam zamanının şimdi olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Suriye ve Tunus'ta Almanya Büyükelçisi görevlerinde bulunan ve 2012-2013 yıllarında AB'nin Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi olan Reinicke, bölgede "kolektif güvenlik sistemi" için çalışılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya, İsrail, Dünya, İran, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiği söylendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    03:43 Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 02.35'te merkez üssü olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. İkinci depremin herhangi bir olumsuzluğa neden olmadığı bildirildi. Ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor.

  • Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti
    03:09 Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti

    Geçimini sağlamak için fotoğraflarını ve albümlerini satışa çıkarmak zorunda kalan Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti. Kendisine yardım sözünde bulunan ünlü isimlerin zamanla sözlerini unuttuğunu belirten Örümcer, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde izleyicilerle dans etti. Konserde elde edilen gelirlerle Örümcer'in borçları kapatılacak.

  • Tokat'ta yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında
    03:05 Tokat'ta yaşanan 4,7 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kamerasında

    Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye Başkanı Davut Kılıç, ilçede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.

  • Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    02:59 Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    Mersin'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Bölge sakinleri, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılması taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtti.

  • Tokat'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
    02:59 Tokat'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

    Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

  • İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için eylem yaptılar
    02:44 İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için eylem yaptılar

    İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

  • İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için toplandı
    02:26 İstanbul'da taksiciler öldürülen meslektaşları için toplandı

    İstanbul'da yüzlerce taksici, gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi getirdi ve güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı.

  • Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem
    02:15 Tokat-Sulusaray ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem

    Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi. Tokat'ın Sulusaray ilçesi Yozgat il sınırına yakın bin noktada saat 01.06'da deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 4.7 büyüklükteki deprem Tokat, Sivas ve Yozgat'ta hissedildi.

  • İçişleri Bakanı: Tokat'ta meydana gelen depremde olumsuz bir durum yok
    02:08 İçişleri Bakanı: Tokat'ta meydana gelen depremde olumsuz bir durum yok

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • İstanbul'da Yüzlerce Taksici Meslektaşlarının Ölümü İçin Bir Araya Geldi
    02:05 İstanbul'da Yüzlerce Taksici Meslektaşlarının Ölümü İçin Bir Araya Geldi

    İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.

  • Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
    02:03 Bozüyük'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

    Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Erhan Ç. yönetimindeki tır yol kenarına devrildi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.


00:23 ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi ABD Başkanı Biden: Amcamı yamyamlar yedi
22:56 Çanakkale’de kanal kazısında toprak kayması Göçük altında kalan 3 işçiden 2’si yaşamını yitirdi Çanakkale'de kanal kazısında toprak kayması! Göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaşamını yitirdi
22:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas’tan ilk sözler: Gurur duyduk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk
21:27 AK Partili Varank’tan Bilal Erdoğan’a ıstakoz emojisi AK Partili Varank'tan Bilal Erdoğan'a ıstakoz emojisi
17:13 21 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının arkasından BAE’nin parmağı çıktı 21 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının arkasından BAE'nin parmağı çıktı
00:48 Afyonkarahisar Belediyesi’nde böcek skandalı: Prizlerin altına bile koymuşlar Afyonkarahisar Belediyesi'nde böcek skandalı: Prizlerin altına bile koymuşlar
22:03 Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi’nde namağlup şampiyon oldu Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol Süper Ligi'nde namağlup şampiyon oldu
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2024 03:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'nın İsrail'e verdiği koşulsuz desteğin Arap dünyasıyla ilişkilerine zarar verdiği söylendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement