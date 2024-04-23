TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya

TikTok Lite, AB\'den ikinci bir dava ile karşı karşıya

Çinli video platformu TikTok, Avrupa Birliği (AB) ile yeniden sorun yaşıyor. Avrupa Komisyonu, TikTok Lite uygulamasının AB kurallarını ihlal edip etmediğini incelemek için ikinci bir dava başlattı. TikTok Lite uygulamasının çocuklar için endişe verici bir bağımlılık potansiyeline sahip olduğu ve yaş doğrulama konusunda etkili olup olmadığı da belirsiz. TikTok, yeni ödül fonksiyonlarına ilişkin bir risk değerlendirmesini sunmadığı takdirde günlük para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

23.04.2024 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli video platformu TikTok, Avrupa Birliği (AB) ile yeniden sorun yaşıyor. Bu sefer mesele, TikTok Lite uygulamasının sürümü ile ilgili. Avrupa Komisyonu, çevrimiçi platform TikTok'a karşı ikinci bir dava başlattı.

TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya

Komisyon, 22 Nisan 2024'te Brüksel'de Çinli şirketin TikTok Lite uygulamasının küçüklerin ruh sağlığını tehlikeye atıp atmadığını ve dolayısıyla AB kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini duyurdu.

TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya

Facebook, X, Instagram ve TikTok gibi büyük platformlar, Ağustos 2023'ten bu yana Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) gerekliliklerini karşılamak zorunda. TikTok Lite uygulamasının kullanıcılarına belirli görevleri tamamladıklarında puan toplama imkanı veren bir ödül programı, bağımlılık yaratma potansiyeli nedeniyle özellikle çocuklar için endişe verici.

Üstelik, uygulamanın yaş doğrulama konusunda etkili olup olmadığı da belirsiz. Avrupa Birliği Komisyonu, TikTok'un, uygulama sürümünü Fransa ve İspanya'da risk değerlendirmesi yapmadan yayınlamasını eleştiriyor. Böyle bir raporun 18 Nisan 2024 tarihine kadar sunulması gerekiyordu, ancak TikTok bunu başaramadı.

Elon Musk'tan beklenmedik TikTok açıklaması! Yasaklanırsa…

Şimdi online platform, yeni ödül fonksiyonlarına ilişkin bir risk değerlendirmesini 24 saat içinde sunmak zorunda, aksi takdirde günlük para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Komisyona göre, TikTok, toplam yıllık gelirin veya küresel satışların yüzde birine kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya

AB Komisyonu, Şubat 2024'te TikTok'a karşı bir dava daha açmıştı. Bu dava, çevrimiçi şirketin yasa dışı içeriğin yayılmasına karşı yeterli önlem alıp almadığını ve küçüklerin korunması ile reklam şeffaflığı konusunda AB kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyordu. Komisyon, TikTok'a karşı başlatılan ikinci davanın çevrimiçi platformun DSA'ya uyup uymadığını incelemeyi amaçladığını belirtti.

AB Komisyonu, Brüksel'de X'e karşı da benzer işlemler başlattı. X, diğer adıyla Twitter, çevrimiçi içerik ve kullanıcı güvenliği konularında AB'nin sıkı denetimine tabi tutuluyor. TikTok ve diğer büyük çevrimiçi platformların, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'na uyum sağlaması için üzerlerindeki baskı artıyor.

Kaynak: Shiftdelete

Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı Ring kızına tekme atan İranlı dövüşçü, ömür boyu men cezası aldı
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:52:59. #1.11#
SON DAKİKA: TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement