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Çinli video platformu TikTok, Avrupa Birliği (AB) ile yeniden sorun yaşıyor. Bu sefer mesele, TikTok Lite uygulamasının sürümü ile ilgili. Avrupa Komisyonu, çevrimiçi platform TikTok'a karşı ikinci bir dava başlattı.

TikTok Lite, AB'den ikinci bir dava ile karşı karşıya

Komisyon, 22 Nisan 2024'te Brüksel'de Çinli şirketin TikTok Lite uygulamasının küçüklerin ruh sağlığını tehlikeye atıp atmadığını ve dolayısıyla AB kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyeceğini duyurdu.

Facebook, X, Instagram ve TikTok gibi büyük platformlar, Ağustos 2023'ten bu yana Dijital Hizmetler Yasası'nın (DSA) gerekliliklerini karşılamak zorunda. TikTok Lite uygulamasının kullanıcılarına belirli görevleri tamamladıklarında puan toplama imkanı veren bir ödül programı, bağımlılık yaratma potansiyeli nedeniyle özellikle çocuklar için endişe verici.

Üstelik, uygulamanın yaş doğrulama konusunda etkili olup olmadığı da belirsiz. Avrupa Birliği Komisyonu, TikTok'un, uygulama sürümünü Fransa ve İspanya'da risk değerlendirmesi yapmadan yayınlamasını eleştiriyor. Böyle bir raporun 18 Nisan 2024 tarihine kadar sunulması gerekiyordu, ancak TikTok bunu başaramadı.

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Şimdi online platform, yeni ödül fonksiyonlarına ilişkin bir risk değerlendirmesini 24 saat içinde sunmak zorunda, aksi takdirde günlük para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Komisyona göre, TikTok, toplam yıllık gelirin veya küresel satışların yüzde birine kadar para cezasıyla karşılaşabilir.

AB Komisyonu, Şubat 2024'te TikTok'a karşı bir dava daha açmıştı. Bu dava, çevrimiçi şirketin yasa dışı içeriğin yayılmasına karşı yeterli önlem alıp almadığını ve küçüklerin korunması ile reklam şeffaflığı konusunda AB kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyordu. Komisyon, TikTok'a karşı başlatılan ikinci davanın çevrimiçi platformun DSA'ya uyup uymadığını incelemeyi amaçladığını belirtti.

AB Komisyonu, Brüksel'de X'e karşı da benzer işlemler başlattı. X, diğer adıyla Twitter, çevrimiçi içerik ve kullanıcı güvenliği konularında AB'nin sıkı denetimine tabi tutuluyor. TikTok ve diğer büyük çevrimiçi platformların, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'na uyum sağlaması için üzerlerindeki baskı artıyor.