İPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı Eskişehir'de yapıldı

İPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı Eskişehir\'de yapıldı

Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere kaliteli ve iyi tarım yapılması için maddi kaynak sağlayan İPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı, Eskişehir'de gerçekleştirildi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörünce düzenlenen toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü, KOSGEB İl Müdürü, kadin üretici örgütleri, tarımsal kooperatif yetkilileri ve potansiyel yatırımcılar katıldı.

25.04.2024 14:48
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Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere kaliteli ve iyi tarım yapılması için maddi kaynak sağlayan İPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı Eskişehir'de yapıldı.

Türkiye, Avrupa Birliği ve Ulusal Kırsal Kalkınma Fonları ortaklığında finanse edilerek desteklenen, Avrupa Birliği'ne aday ülkeler ile potansiyel aday olarak görülen ülkelere kaliteli ve iyi tarım yapılması için maddi kaynak sağlayan İPARD 3 Proje Tanıtım Toplantısı yapıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörünce düzenlenen tanıtım toplantısı, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşması TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir tarafından yapılırken, Afyonkarahisar Yerinde Kontrol Birim Amiri Kemal Yıldırım tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Tanıtım toplantısına Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İl Tarım ve Orman Şube Müdürleri, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, kadin üretici örgütleri,

tarımsal kooperatif yetkilileri ve potansiyel yatırımcılar katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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