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Son Dakika Güncel MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu Nevşehir'de

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu Nevşehir'de

6 saat önce

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.

MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu Nevşehir'de, System.String[]

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı'yı ziyaret etti.


NEVÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hacımüftüoğlu'nu makamında ağırlayan Rektör Bağlı, üniversitenin fiziki yapılanması ve programlar ile öğrenci sayısı hakkında bilgi verdi.


Üniversite olarak Alevilik-Bektaşilik ve turizm alanlarında ihtisaslaşmaya önem verdiklerini belirten Bağlı, Alevi-Bektaşi Kültürü ve Alevi-Bektaşi Kaynakları Ana Bilim Dallarına yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alınmaya başlandığını aktardı.


Bağlı, "2007 yılında kurulan üniversiteler arasında en hızlı gelişen kurum olan üniversitemiz, 22 bin öğrencisiyle bulunduğumuz şehre her alanda büyük destek ve katkıda bulunmakta. 9 fakülte, 2 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 16 araştırma merkezi bulunan üniversitemizin ayrıca 7 ilçede kampüsü yer almakta." ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu ise NEVÜ'nün yürüttüğü çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirterek, Rektör Bağlı ve yönetimine başarı diledi.


Üniversite şeref defterini imzalayan Hacımüftüoğlu'na ziyareti anısına rektör Bağlı tarafından plaket takdim edildi.


Hacımüftüoğlu'na ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de eşlik etti.

Mazhar Bağlı, Nevşehir, Rektör, Mgk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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