MHK'de başkan arayışı

MHK'de Zekeriya Alp'in istifası sonrası, başkanlık koltuğu için düşünülen güçlü isimler Bülent Yıldırım ve eski Başkan Kuddusi Müftüoğlu.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa ettiğini açıkladı. Alp'in istifası sonrası yeni MHK başkanı olarak öne çıkan isimler Bülent Yıldırım ile Kuddusi Müftüoğlu oldu.

Türkiye'nin en başarılı hakeminden biri olan, uzun bir dönem FIFA kokartını da takan Bülent Yıldırım, devlet dairesindeki üst seviye idareci kimliği ile dikkat çekiyor. ODTÜ mezunu olan ve 26 yıldır hakemlik yapan Yıldırım'ın, MHK Başkanlığı için en ciddi adaylar arasında ismi geçiyor.

Başkanlık için gündeme gelen bir diğer isim ise daha önce MHK başkanı olarak görev yapan Kuddusi Müftüoğlu. Müftüoğlu'nun bir kez daha başkanlık yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Merkez Hakem Kurulu'nun bu iki isimden birini seçmeye sıcak baktığı ifade edildi. Öte yandan TFF'nin hem Bülent Yıldırım hem de Kuddusi Müftüoğlu ile ortak bir çalışma planı yaptığı, Bülent Yıldırım'ın Kuddusi Müftüoğlu ile birlikte çalışmasına daha sıcak baktığı öğrenildi. - İSTANBUL