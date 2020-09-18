MHP Grup Başkanvekili Akçay, Hakkari'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Partisinin il kongresi için kente gelen Akçay, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a ziyarette bulunan Akçay, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ile bir araya geldi.

Akçay, Taş ile kentteki ekonomik ve ticari gelişmeler hakkında sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taş, Kovid-19 salgınının dünya ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini, esnafın TOBB destekleri ve bankaların düşük faizli kredileri sayesinde nefes aldığını belirtti.

Kent merkezinde esnaf ile vatandaşlarla sohbet eden, sıkıntılarını dinleyen Akçay'a, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, MHP Merkez İlçe Başkanı Sedat Özbek, MHP İl Kadın Kolları Başkanı Gülşah Turan ve partililer eşlik etti.