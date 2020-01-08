MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika

MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi

6 saat önce

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, gazetecilere 2019 yılını değerlendirdi.

MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi, System.String[]

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, gazetecilere 2019 yılını değerlendirdi.

Tok, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir otelin restoranında, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Tok, teşkilat olarak 2019'da yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Bir gazetecinin, yeni kurulacak partilerle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Tok, şunları kaydetti:

"Kayseri'de 17'ye sıfır olan (Büyükşehir ve 16 ilçe belediyesi) bir yapı kolay kolay bozulmaz. Bugün aynı şekilde kurulacak partilerin veya kurulmuş olan partilerimizin Kayseri'de gündem oluşturacaklarına benim inancım yoktur. Ben bunu il başkanı olarak söylüyorum. Ama bir gün onlar çıkarlar, programlarını oluştururlar, programlarıyla beraber teşkilatlarını kurarlar, il başkanlıklarını oluşturup sahalara inerse o zaman onlar da vatandaşımızın karşısında söyleyeceklerini biz de onlara karşı söyleyeceklerimizi çok rahat şekilde ifade edeceğiz. O sandıktan biz mi çıkarız onlar mı çıkar, onu o günkü konjonktürel yapı belirleyecek. Bugün benim gördüğüm şudur, Türkiye Cumhuriyeti devleti ilerlemiş bir ivme kazanmış, bu ivmeyi durdurabilecek dışarıdan içeriyi karıştırabilecek bütün her türlü siyasi oyunlara karşı da Cumhur İttifakı kale gibi yerinde duruyor. O arkadaşlarımızın kuracakları partilerin neler diyeceklerine göre de biz onlara cevabımızı vatandaşımızın karşısında vereceğiz. "

Demokrasinin altın kuralının sandıktan çıkmak olduğunu aktaran Tok, sandıktan iki seçimde de başarıyla çıktıklarını, 2023 seçimlerde de başarılı olmak için her gün çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da etkinliği düzenleyen Serkan Tok'a teşekkür etti.

Gazeteciler Günü, Kayseri, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 8 Ocak 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Tek tip olan yeni sigara paketlerinde zifir, nikotin ve karbonmonoksit detayı unutuldu Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü

Son Dakika Haberleri
20:18 Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika
20:18 Şehit polis Fethi Sekin'in babasına otomobil hediye edildi - Son Dakika
20:17 PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI - Son Dakika
20:16 Pegasus Havayolları, İran ve Irak seferlerini askıya aldı - Son Dakika
20:16 Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşası onayına tepki Açıklaması - Son Dakika
18:30 Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 20:21:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP İl Başkanı Tok, 2019 yılını değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]