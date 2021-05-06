MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor - Son Dakika

MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor

06.05.2021 11:11

Habertürk TV'de MHP ile yaşanan gerginliğin ardından MHP lideri Bahçeli, "Habertürk TV izlemiyorum" çıkışı yapmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin üzerine kanalda peş peşe ayrılıklar yaşandı. Ebru Baki ile Para Gündem programı sonrası gönderilen Bülent Aydemir'in ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etti.

MHP ile gerginlik yaşayan Habertürk'ten ayrılık haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Habertürk'te yayınlanan ve MHP ile krize neden olan Ebru Baki ile Para Gündem programı sonrası istifa eden Bülent Aydemir'den sonra bir deprem daha yaşandı. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etti.

OĞUZ, TÜM SORUMLUĞU ÜSTÜNE ALDI

Gazeteciler.com'un aktardığına göre, Kürşad Oğuz'un tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği öğrenildi. Habertürk yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar
Kürşad Oğuz

AYRILIKLAR SONRASI HABERTÜRK'TEN İLK AÇIKLAMA

Habertürk'te Bülent Aydemir ve Kürşad Oğuz'un görevi bırakmasının ardından ilk açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in istifa ettiği ve yerine Show TV Ankara Temsilcisi Sibel Demirci'nin atandığı ifade edildi.

Açıklamada Kürşad Oğuz'un istifası da doğrulanırken "Kendisine teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.

ANKARA TEMSİLCİLİKLERİ BİRLEŞTİ

Ayrıca Habertürk TV ve Show TV Ankara temsilcilikleri de birleştirilirken, oluşturulan yeni yapıda Fevzi Çakır da Ankara Temsilcisi Yardımcısı olarak görev yapacak.

MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar

HABERTÜRK-MHP GERGİNLİĞİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin 100 maddelik yeni anayasa taslağını duyurduğu basın açıklamasını canlı yayındaki programında gündemine taşıyan Habertürk TV sunucusu Ebru Baki ise MHP'nin hedefi olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından Ebru Baki'nin konuya ilişkin haber sunumunu "Kudurdunuz değil mi?" diye hedef alıp, "Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir" demişti.

MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te peş peşe ayrılıklar
Bülent Aydemir

MHP'YE BÜLENT AYDEMİR YANIT VERMİŞTİ

MHP'ye yanıt bugün, Para Gündem programında Baki'ye konuk olan kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'den gelmişti.

Aydemir, "MHP Genel Başkan Yardımcısı dün bir tweet attı. Ben dün yoktum ama bu programda senin partnerinim. Biz burada seninle de tartışıyoruz haber için. Ama yeni bir şey başladı. Beğenmedikleri bir şey olduğunda siyasetçiler gazetecileri hedef gösteriyor. Ben bu ifadeleri tekrar ağzıma almak istemiyorum. MHP'nin kurumsal şahsına da hiçbir şey söylemiyorum. MHP'nin kurumsal kimliği olsa oradan yapılırdı bu açıklamalar. Bu ifadeleri aynen, ne bir eksik ne bir fazla Ulvi Bey'e iade ediyorum. Bu programda gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum" diyerek Yönter'in açıklamasına tepki gösterdi.

Aydemir, Ebru Baki'ye de, "Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama seninle program yapan bir arkadaşın olarak şunu söyleyeyim bunu iade ediyorum" dedi.

Ebru Baki ise, "Kesinlikle sahip çıkılmaya ihtiyacım yok. İzleyiciler de buna çok güzel cevaplar verdiler. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. O üslupla mücadele etmemiz çok zor" yanıtını verdi.

"ARKASINDAYSA GENEL BAŞKAN DA ÖZÜR DİLEMELİ"

Aydemir ise "bir cümle daha söyleyeceğim" diyerek şöyle devam etti:

"Ben Diyarbakır'da doğdum büyüdüm. Diyarbakır sokaklarını çok iyi bilirim. Mezopotamya çocuğuyum. Dünyanın dört bir tarafını da dolaştım işim gereği. Döndüm geldim bu topraklarda işimi yapıyorum. Bu toprakların her karışına aşık bir adamım. Delikanlılıksa, işte bak ekrandan söylüyorum. Gidip tweet atıp hesabımdan çıkmıyorum. Bu konuda Ulvi Bey çıkıp özür dilemeli. Kendisi yaptı bunu, kendi hesabından yaptı. Eğer MHP Genel Başkanı ve MHP kurumsal kişiliği de arkasındaysa bu söylenenlerin onlar da özür dilemeli. Özür dilemeye çağırıyorum. Bunu öfkeyle söylemiyorum. Kimseye hakaret de etmiyorum. Ama bu açıklama hakaret içeriyor. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Biz işimizi yapıyoruz."

Ebru Baki de, "Programda ne olduğunu da anlamadım. Bir gülme geçiyor ama onu da anlamadım. İftira kötü bir şey. İstersen ben sana daha sonra gün içinde gelen hiç karşılaşmadığım küfür ve hakaretleri de bir toparlayayım. O zaman daha çok sinirin bozulur. Bu üslupla muhatap olmak çok zor. O yüzden bir şey söylememeyi tercih ettim. Ama sen konuyu açtın çok sağ ol. Biz bu mesleği yapıyorsak bir takım şeylere de alışmamamız lazım. Kadına şiddet diyoruz, insana şiddet diyoruz, üslup diyoruz tarz diyoruz bu da şiddetin bir başka türü" yanıtını verdi.

BAHÇELİ, HABERTÜRK'Ü BOYKOT ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisiyle alay edildiği iddia edilen Habertürk'teki programla ilgili paylaşımda bulunmuş ve "Habertürktv izlemiyorum" demişti.

MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Bülent Aydemir, Kürşad Oğuz, Habertürk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP ile yaşanan gerginlik sonrası Habertürk'te ayrılıklar peş peşe gelmeye devam ediyor - Son Dakika


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