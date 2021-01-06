MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti

06.01.2021 17:33
MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti, System.String[]

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesine ziyarette bulundu.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Suşehri ilçesine ziyarette bulundu.

MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ile ilçeye gelen Özyürek, MHP Suşehri İlçe Başkanı Kadir Hergül ve partililer tarafından karşılandı.

İlçe başkanlığında partinin çalışmaları hakkında bilgi alan Özyürek, daha sonra Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret etti.

İlçede yapılan çalışmalar ve 2021 yılında yapılması hedeflenen projeler hakkında Yüksel ile bilgi alışverişinde bulunan Özyürek, ilçeye hizmet eden herkese teşekkür etti.

Ülkenin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Özyürek, bu süreçte özverili olarak, canla başla çalışan sağlık personelini kutladı.

Özyürek, vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, bu çalışmalarda yerel yönetimlerin de özverili işler yürüttüğünü vurguladı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise ziyaretten dolayı Özyürek'e ve İl Başkanı Navruz'a teşekkürlerini iletti.

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Sivas Milletvekili Özyürek Suşehri ilçesini ziyaret etti - Son Dakika


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