Son Dakika Haberleri: Migros'un toplam mağaza sayısı 2 bin 165'e yükseldi
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Migros'un toplam mağaza sayısı 2 bin 165'e yükseldi

48 dakika önce

Perakende mağazacılık zinciri Migros'un mağaza sayısı, yeni açılan 7 adet (Adana, Bursa, Balıkesir, İstanbul, İzmir) mağazayla birlikte 2 bin 165'e ve toplam net satış alanı 1 milyon 517 bin metrekareye ulaştı.

Migros'un toplam mağaza sayısı 2 bin 165'e yükseldi, System.String[]

Perakende mağazacılık zinciri Migros'un mağaza sayısı, yeni açılan 7 adet ( Adana, Bursa, Balıkesir, İstanbul, İzmir) mağazayla birlikte 2 bin 165'e ve toplam net satış alanı 1 milyon 517 bin metrekareye ulaştı.

Şirketin, konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yolladığı açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin, ekli listede belirtilen 4 adet Migros, 1 adet Migros Jet ve 2 adet Macrocenter formatında toplam 7 satış mağazası Eylül ayı içinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 30 Eylül 2019 itibariyle şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2 bin 121 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 44 olmak üzere toplam 2 bin 165'tir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 517 bin metrekareye ulaşmıştır."

MİGROS TİC. A.Ş., Adana, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:49 Kaynak: DHA
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