Mihalıççık'ta doğal gaz kullanımına başlandı - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde doğal gaz kullanımına başlandı.

Doğal gazın kullanımı dolayısıyla düzenlenen törene, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İlçe Müftüsü Mustafa Ekin, AK Parti İlçe Başkanı Soner Ergün, CHP İlçe Başkanı İsmet Taner, İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Tiryaki ve diğer ilgililer katıldı.

Açılışa video konferansla katılan AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık'a doğal gaz müjdesini 7 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini anımsatarak, bu hizmetten herkesin sağlıklı şekilde faydalanacağını bildirdi.

Günay, ilçede doğal gaz kullanımı hizmetinin hayata geçmesine destek verenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Çorum da ilçe için önemli olan doğal gaz kullanımını hayata geçirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.