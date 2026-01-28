Mıknatıs Yutan Kız Çocuğu Ameliyatla Kurtarıldı - Son Dakika
Mıknatıs Yutan Kız Çocuğu Ameliyatla Kurtarıldı

Mıknatıs Yutan Kız Çocuğu Ameliyatla Kurtarıldı
28.01.2026 12:22
Mardin'de 4 yaşındaki Eda, yuttuğu 8 mıknatıs nedeniyle ameliyatla sağlığına kavuştu.

Mardin'de 8 parça mıknatıs yutan 4 yaşındaki kız çocuğu, 3 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Nusaybin ilçesinde 4 yaşındaki Eda Peker'in karın ağrısı ve kusma şikayetiyle götürüldüğü Nusaybin Devlet Hastanesi'nde yapılan incelemesinde yabancı cisim yuttuğu tespit edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Peker'in yapılan tetkiklerinde, bağırsağında bulunan 8 mıknatısın birbirine yapışarak bağırsakları deldiği ve tıkadığı belirlendi.

Söz konusu mıknatıslar Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mürsel Haspulat tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 3 saatlik ameliyatla çıkarıldı.

Operasyonun ardından 6 gün yoğun bakımda kalan, tedavi sürecinin olumlu ilerlemesiyle servise alınan Peker, sağlığına kavuştu.

"Ağrısı geriledi, taburcu ediyoruz"

Op. Dr. Haspulat, gazetecilere, basit gibi görünen oyuncak mıknatıslar nedeniyle 4 yaşındaki çocuğun ölümle burun buruna geldiğine dikkati çekti.

Çocuğun karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle geldiğini, ilk başlarda bağırsak düğümlenmesi ya da apandisit zannettiklerini aktaran Haspulat, yapılan tetkiklerle farklı zamanlarda yuttuğu mıknatıs tanelerinin bağırsaklarda birleştiğini tespit ettiklerini belirtti.

Mıknatısların bağırsakları farklı bölümlerden delerek birbirine yapıştığını gördüklerini anlatan Haspulat, şunları kaydetti:

"Hastayı hemen ameliyata aldık. Bağırsaklardan mıknatısları alarak titizlikle tek tek onardık. Ameliyat bittikten sonra bağırsaklarda parça kalmadığını belirlemek için tekrar röntgen çektik. Çok ağır ameliyat olduğu için hastamız 6 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Dolayısıyla basit ve küçük parçalı bir oyuncak, çocuğumuzun ölümle burun buruna gelmesine neden oldu."

Ölümcül tabloyla karşılaşmamak için "mıknatıslı, parçacıklı oyuncak almayın" uyarısı

Haspulat, şu anda çocuğun beslenmesini tolere ettiğini, bağırsak hareketlerinin çalıştığını belirterek, "Ondan sonra karın ağrısı geriledi ve taburcu ediyoruz. Ama cidden korkulu rüyalar yaşadık. Aileleri 6 yaşından ufak çocukları varsa tanecikli mıknatıslı, parçacıklı oyuncak almamaları konusunda uyarıyoruz çünkü bunlar ölümcül tablolara neden olabiliyor." dedi.

Baba İlyas Peker de kızının sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kızının 8 mıknatıs yuttuğunu öğrendiklerinde şok geçirdiklerini anlatan Peker, "Biz büyük bir hata yaptık. Allah korudu, kızımız kurtuldu ama herkes bizim kadar şanslı olmayabilir. Lütfen parçacıklı oyuncaklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mıknatıs Yutan Kız Çocuğu Ameliyatla Kurtarıldı - Son Dakika

