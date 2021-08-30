Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 99. yıl dönümü Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Atapark'ta saat 9.30'da başlayan törene; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Muhammet Tokat, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, kamu kurum ve kuruluşlarının mülki amir ve müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler, meslek odaları başkanları, dernek temsilcileri, mahalle muhtarlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke makamda bayram tebriklerini kabul etti. Kaymakam Böke'ye CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Muhammet Tokat, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar da eşlik etti.

Tebriklerin kabulünden sonra tören yine Atapark'ta devam etti.

Protokolün, törene katılan vatandaşların bayramını kutladıktan sonra günün önem ve anlamını belirten konuşma Hava Piyade Üsteğmen Fatih Aydın tarafından yapıldı. Aydın konuşmasında, "Bugün, mazisi kahramanlıklarla dolu yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun, kutsal vatan topraklarını işgal ederek milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmanlara karşı tüm imkansızlıklara rağmen; ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde "ya istiklal ya ölüm" parolasıyla şahlanan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Bilindiği üzere birinci dünya savaşı sonunda Osmanlı Devleti işgale açık hale getirilmişti. Ancak Türk milleti bu duruma sessiz kalamazdı. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan destansı bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin, yokluklara rağmen, sahip olduğu tüm imkanları seferber ederek donattığı ordumuz sayesinde 30 Ağustos'ta zaferle taçlanmıştır. Bu zaferle yüce Türk milleti, istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiştir" dedi.

Tören, Üsteğmen Aydın'ın yaptığı konuşmanın ardından Milas Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Sina Demirci ve Sıla Yiğit'in seslendirdikleri şiirlerle son buldu. - MUĞLA