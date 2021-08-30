Üye Girişi
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30.08.2021 13:24
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı, System.String[]

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 99. yıl dönümü Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl 99. yıl dönümü Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Atapark'ta saat 9.30'da başlayan törene; Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Muhammet Tokat, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, kamu kurum ve kuruluşlarının mülki amir ve müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, gaziler, meslek odaları başkanları, dernek temsilcileri, mahalle muhtarlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na Milas Kaymakamlığı, Milas Belediye Başkanlığı ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke makamda bayram tebriklerini kabul etti. Kaymakam Böke'ye CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas Belediye Başkan Muhammet Tokat, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar da eşlik etti.

Tebriklerin kabulünden sonra tören yine Atapark'ta devam etti.

Protokolün, törene katılan vatandaşların bayramını kutladıktan sonra günün önem ve anlamını belirten konuşma Hava Piyade Üsteğmen Fatih Aydın tarafından yapıldı. Aydın konuşmasında, "Bugün, mazisi kahramanlıklarla dolu yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun, kutsal vatan topraklarını işgal ederek milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmanlara karşı tüm imkansızlıklara rağmen; ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos, Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde "ya istiklal ya ölüm" parolasıyla şahlanan bir milletin neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Bilindiği üzere birinci dünya savaşı sonunda Osmanlı Devleti işgale açık hale getirilmişti. Ancak Türk milleti bu duruma sessiz kalamazdı. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlayan destansı bağımsızlık mücadelesi, aziz milletimizin, yokluklara rağmen, sahip olduğu tüm imkanları seferber ederek donattığı ordumuz sayesinde 30 Ağustos'ta zaferle taçlanmıştır. Bu zaferle yüce Türk milleti, istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya ispat etmiştir" dedi.

Tören, Üsteğmen Aydın'ın yaptığı konuşmanın ardından Milas Anadolu Lisesi öğrencileri Ahmet Sina Demirci ve Sıla Yiğit'in seslendirdikleri şiirlerle son buldu. - MUĞLA

Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk, 30 Ağustos, Muğla, Milas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu 13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı 13:44 Hande Erçel, rol arkadaşını sildi! Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Sitare Akbaş'ı takipten çıktı Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı 13:17 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü 12:37 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda 11:38 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak 10:46 Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış olacak
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi 10:20 Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi 10:16 Jose Mourinho, Trabzonspor'un galibiyetine alkış yorumuyla destek verdi

Son Dakika Haberleri
13:51 Son dakika.. Transfer gelmeyince taraftar ayağa kalktı! Pereira'ya sahip çıkan taraftarlar, Ali Koç'a istifa çağrısında bulundu
13:48 Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada
13:36 Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı
13:16 Bolu'da Zafer Bayramı coşkusu! Mavi berelilerin yürüyüşü dakikalarca alkışlandı
13:13 Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi
12:36 Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü
12:28 Son Dakika: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda önemli başarı! Abdullah Öztürk altın madalya kazandı
12:19 Büyük Taarruz'un 99. yılında, ünlülerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları geldi
12:02 Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti
11:37 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Ata'nın huzurunda
Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın Son dakika: Öldürülen kızının anısını yaşatmak için çabalıyor! Acılı anne: Canımızı aldınız, anımıza dokunmayın         
13:54
Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada Son dakika! Polis memuru, iki aracın arasına sıkıştı! Korkutan kaza anı saniye saniye kamerada         
13:48
Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı Son dakika: Kara Kartal, Umut Meraş'ı KAP'a bildirdi! Görüşmeler başladı         
13:36
Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi Son dakika haber | Alpaslan Öztürk, A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi         
13:14
Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti Son dakika: Afganistan televizyonunda önemli anlar! Taliban üyeleri ellerinde silahla kamer karşısına geçti         
12:02
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi Kılıçdaroğlu'na, Çorum gezisinde tepki gösteren kadın konuştu: Demirtaş ile el sıkıştığı an gözümün önüne geldi         
10:32
Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor Koronavirüse yeni bir varyant daha eklendi! C.1.2 varyantı çok daha hızlı yayılıyor         
10:18
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
23:06
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı         
22:44
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
20:28
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 13:57:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement