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Milletvekili Arvas: "Turizm altyapımızı güçlendireceğiz" - Son Dakika

Milletvekili Arvas: "Turizm altyapımızı güçlendireceğiz"

22.06.2021 13:29
Milletvekili Arvas:

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Van'a yakın ilgi gösterdiğini belirterek, "Sahip olduğumuz kültürel mirası, Van Gölü'nü ve eşsiz doğamızı koruyarak ve geliştirerek turizm...

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Van'a yakın ilgi gösterdiğini belirterek, "Sahip olduğumuz kültürel mirası, Van Gölü'nü ve eşsiz doğamızı koruyarak ve geliştirerek turizm potansiyelimizi zenginleştireceğiz" dedi.

Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kısa zaman önce milletvekili arkadaşları ve belediye başkanlarıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek Van'ın kültür ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve korunması hususunda görüştüklerini söyledi. Yapılan toplantının ardından talepleri değerlendirmek ve bakanlığın yatırımlarını ve sağladığı destekleri yerinde incelemek, bağlı kurumları denetlemek üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Van'a teşrif ettiğini ifade eden Arvas, "İlimize 17-20 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük ziyaret sıra dışı bir çalışma ziyareti oldu. Oldukça verimli geçen 4 günlük ziyarette medeniyetlerin kesişme noktası olan Van'ımızda Edremit, İpekyolu, Tuşba, Gürpınar, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçelerimizde tarihi ve ören yerlerini ziyaret ettik. Turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Dünya üzerindeki en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve halen yaşam alanı olarak kullanılan şehrimizde turizm sektöründeki altyapı sıkıntılarını istişare ettik" dedi.

Van programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Hoşap Kalesi'ni ziyaret ettiğini de belirten Arvas, "Gürpınar Belediye tarafından yapımı devam eden Hoşap Kalesi çevre düzenleme projesi konusunda Başkan Hayrullah Tanış'tan bilgi aldı. Urartular dönemine ait Çavuştepe Kalesi kazı alanında incelemelerde bulunuldu. Gürpınar'da asırlar boyunca kullanılan tarihi su değirmenini de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yavuz, tescillenmiş değirmenlerin korunması ve desteklenmesi konusunda talimat verdi" diye konuştu.

Van Milletvekili Arvas, Van'da bir dönem tarımla uğraşan üreticilerin sosyal ve ekonomik olarak yaşamında büyük bir yeri bulunan su değirmenlerinin önemini ifade ederek, bu mirasın korunmasının kıymetli olacağını söyledi. Turizm kenti Edremit ilçesinde de bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Bakan Yardımcısı Yavuz'un; Edremit kıraathanesi, sürekli eğitim merkezi, tarihi Şamran Kanalı ve doğa harikası Edremit bahçelerini gezdiğini kaydeden Arvas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakan Yardımcısı, Van Kalesi'nin güney batısında bulunan eski Van şehri yerleşim alanında da incelemelerde bulundu. Ermeni zulmünün nişanesi olan söz konusu alanda Selçuklu ve Osmanlılardan günümüze ulaşan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camileri ziyaret edilerek, harap halde bulunan Ulu Cami ve Kızıl Minareli Camiinin restore edilmesi planlandı. Bölgenin en büyük ve dünyanın ilk Urartu müzesi olma özelliği taşıyan Van Müzesi de ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı. Kuzey yıldızı Erciş'te yaşamış medeniyetlerin tarihi, izleri ve yapıları hakkında da bilgi alan Bakan Yardımcısı Yavuz, Erciş'te Zernaki Tepesi, Çelebibağı Selçuklu ve Karakoyunlu mezarlığını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Bölgenin en önemli kültür merkezlerinden biri olan Atakan Çelik Kültür Merkezi de ziyaret edilerek, devam eden çalışmalar ve yapılan faaliyetler hakkında bilgi alındı. Tuşba ilçemizde bölgenin mavi bayraklı tek plajı olan Mollakasım ve yapımı devam eden Ayanıs plajı ziyaret edildi. Sahil kentimiz Gevaş ilçesinde tarihi Selçuklu Mezarlığı, Halime Hatun Türbesi, İzeddin Şir Cami, Gevaş halk plajı, Akdamar Adası ve kilisesinde incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı, tekne ile Van Gölü'nün saklı koylarını gezerek, bölgenin turizm potansiyelini gördü."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ve Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un Van'a gösterdikleri ilgi ve yapmış oldukları uzun çalışma ziyareti için teşekkürlerini dile getiren Arvas, "Program kapsamında yaptığımız çalışma ziyaretlerinin yansımaları ile inşallah Van'ın sahip olduğu kültürel miras ve turizm potansiyelimiz daha da zenginleşecektir. Sahada gördüğümüz, incelediğimiz ve tarafımıza iletilen taleplerin takipçisi olacağız. Turizm sektörü, sosyo-ekonomik kalkınma için önemli bir alternatiftir. Sahip olduğumuz kültürel mirası, Van Gölü'nü ve eşsiz doğamızı koruyarak ve geliştirerek turizme kazandıracağız" şeklinde konuştu. - VAN

Milletvekili Arvas: Turizm altyapımızı güçlendireceğiz
Milletvekili Arvas: Turizm altyapımızı güçlendireceğiz

Özgül Özkan Yavuz, Milletvekili, Turizm, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas: 'Turizm altyapımızı güçlendireceğiz' - Son Dakika


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