Milletvekili Danışmanı Tutlu'nun mutlu günü

MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun danışmanı Oğuz Tutlu, hayatını Meryem Korucu ile birleştirdi.



Aynı zamanda Malatya Ülkü Ocakları eski İl Başkanlığı görevinde de bulunan Oğuz Tutlu ile Meryem Korucu'nın nikahları siyaset dünyasını bir araya getirdi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın kıydığı nikahta genç çiftlerin şahitleri ise MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, MHP İl Başkanı Bülent Avşar ve Neslihan Durak oldu.



Nikah sonrasında danışmanı Tutlu ile eşi Meryem Tutlu'ya evlilik cüzdanlarını takdim eden Milletvekili Fendoğlu, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Burada kısa bir konuşma yapan Fendoğlu, "Değerli dava arkadaşım, geçmiş dönem Ülkü Ocakları İl başkanı aynı zamanda danışmanım Oğuz Tutlu ve kıymetli eşi Meryem kardeşimin nikah akdine şahitlik ettim. Çiftlerimize iki cihan saadeti dilerken, ülkümüze ve ülkemize hayırlı nesiller yetiştirmesini temenni ediyorum" dedi.



Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün merasimine MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya büyükşehir belediye başkanı Selahattin Gürkan, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur, MHP Yeşilyurt ilçe başkanı Mehmet Ali Kaya, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları il Başkanı Bayram Işık, sendika ve oda başkanları, belediye meclis üyeleri de katıldı. - MALATYA