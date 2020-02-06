Milletvekillerinden tarım projelerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletvekillerinden tarım projelerine destek - Son Dakika

Milletvekillerinden tarım projelerine destek

6 saat önce

AK Parti ve CHP Çorum milletvekilleri kentte tarım ve hayvancılığı geliştirecek olan projelere destek olacaklarını açıkladılar.

Milletvekillerinden tarım projelerine destek, System.String[]

AK Parti ve CHP Çorum milletvekilleri kentte tarım ve hayvancılığı geliştirecek olan projelere destek olacaklarını açıkladılar.


Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Ankara' da Çorum milletvekillerini ziyaret ederek tarım projelerine destek istedi.


AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Oğuzhan Kaya ile görüşen Sarı ve Kaya, Çorum'un tarım sektöründeki durumu, uygulanan projeler ve çiftçilerimizin taleplerini ilettiler.


AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hayvancılık işletmelerinde uygulanan hastalıktan arilik çalışmalarına hız verilmesini isterken, tıbbi ve aromatik bitkiler ile ilgili yapılan çalışmaları da önemsediklerini söyledi.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin tarımı önemsediğini ve destek verdiğini dile getien Ceylan, "Önceki dönemde yapmış olduğu desteklerle birçok projeyi hayata geçirdik. Tamamlanan projeler sayesinde bu hizmetler üreticilerimize doğrudan fayda sağlamıştır" dedi.


Ak Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Çorum için faydalı olacak olan tüm çalışmalar için destek sözü vererek, yeni projeler hazırlanmasını istediler.


Ak Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, Çorum'un sanayide olduğu gibi tarımda da üst sıralara taşımak adına ne gerekiyorsa yapılacağını belirtti. - ÇORUM

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:24 Kaynak: İHA
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