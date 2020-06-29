Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak

Yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan milli elektrikli tren setinin fabrika testleri Sakarya'da başladı.

Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki fabrikasında düzenlenen milli elektrikli tren setinin fabrika testleri töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan milli elektrikli tren setinin fabrika testlerine başlandı.

SAATTE 176 KM'YE ULAŞIYOR

Setlerin işletme hızı saatte 160 kilometre, tasarım hızı ise saatte 176 kilometre. Üretilen araçlar işletme sırasında oluşabilecek yüklere, darbelere ve herhangi bir kaza anında çarpışmalara dayanıklı şekilde tasarlanmış alüminyum ekstürizyon profillerden üretildi. Ayrıca, setlerde ergonomik yolcu koltukları kullanıldı. 5 araçtan oluşan her bir setin toplam koltuk kapasitesi 324 olup, bunlardan iki adedi engelli yolcular için ayrıldı.

"YILLIK PAZAR HACMİ 160 MİLYAR EURO"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Milli elektrikli trenimiz mayıs sonunda raylara indi, hamdolsun bugün itibarıyla da fabrika testlerine başlanıyor. Fabrika testlerinin ardından ağustos sonunda yol testlerine geçilecek. Raylı sistemler sektörünün yıllık pazar hacmi 160 milyar euro civarında. Önümüzdeki dönemde de hızla büyümesi beklenen bu sektörde ülkemizi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz. Gelecek 10 yılda raylı sistemlerde 15 milyar euroluk harcama yapacağız. Koronavirüs salgınıyla birlikte de şunu da gördük; istediğimiz zaman dünyada eşi benzeri olmayan bir seferberlik ruhuyla kimsenin yapamadığını yapabiliyor, başaramadığını başarabiliyoruz. Yoğun bakım solunum cihazı bunlardan biri. Tanı kitleri, aşı ve ilaç alanlarında da ilham verici ve bizleri heyecanlandıran projeler devam ediyor. Salgın döneminde bile açılan fabrikalar, cesaretle yeni işlerin peşinden koşan girişimcilerimiz var" dedi.

"KISA SÜREDE YOLCU TAŞIMACILIĞINA BAŞLAYACAĞIZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Milli elektrikli tren bu yıl sonunda raylara indirilecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız. Demir yolu teknolojisinde yerli ve milli araçlarımızın üretimiyle atılımımızı sürdürmekte kararlıyız. Amacımız, Türkiye'nin raylı sistem aracı üretiminde önemli merkez haline gelmesidir. Üretimi tamamlanan prototip sette yüzde 60 yerlilik oranı gerçekleştirilmiştir. Seri üretim için ise yüzde 80 yerlilik oranı hedeflenmiştir. Prototip setin maliyeti yurt dışından temin edilen benzer ürünlere göre yüzde 20 daha ucuza mal edilmiştir. Ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışından araç temin etmesine gerek kalmamıştır." dedi.