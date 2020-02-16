Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı - Son Dakika Spor

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı

6 saat önce

Milli sporcular, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

Milli güreşçiler, Avrupa Şampiyonası'nı 9 madalyayla tamamladı, System.String[]

Milli sporcular, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 5 bronz madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, organizasyonu 9 madalyayla tamamladı.

Türk Milli Takımı, grekoromen stil erkeklerde 60 kiloda Kerem Kamal ile gümüş, 72 kiloda Selçuk Can ve 97 kiloda Cenk İldem ile bronz, kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar ile gümüş, 55 kiloda Bedia Gün ile de bronz madalyaya uzandı.

Türkiye'nin tek altın madalyası serbest stilde Süleyman Karadeniz'den geldi. Erkekler 92 kiloda İsviçreli Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup eden milli sporcu kürsünün zirvesine çıktı.

Serbest stil erkeklerde 57 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 70 kiloda Haydar Yavuz ve 74 kiloda Soner Demirtaş bronz madalya elde etti.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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