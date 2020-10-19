Milli kareteciler Serap ve Meltem: Heyecanla olimpiyatları bekliyoruz - Son Dakika

Milli kareteciler Serap ve Meltem: Heyecanla olimpiyatları bekliyoruz

19.10.2020 12:07
Milli kareteciler Serap ve Meltem: Heyecanla olimpiyatları bekliyoruz, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu ve Meltem Hocaoğlu Akyol, kariyerleri ve olimpiyat hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı karatecileri Serap Özçelik Arapoğlu ve Meltem Hocaoğlu Akyol, kariyerleri ve olimpiyat hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kısa bir aranın ardından İstanbul BBSK ile sözleşme imzalayarak kulübe yeniden dönen Serap Özçelik Arapoğlu, "Yeniden evimde olduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak, hedeflerimi gerçekleştirmek için büyük bir şans ve ben de bu şansı en iyisi şekilde değerlendirmek istiyorum. İstanbul BBSK, işini profesyonel ellere bırakmış, sistemin nasıl işleyeceğini çok iyi bilen, sporcuya nasıl faydalı olabilirim, sporcuyu nasıl daha ileriye taşıyabilirim düşüncesi ile meşgul olan bir spor kulübü. Karate branşı için şunu söyleyebilirim; Türkiye'nin en iyi spor kulübü" ifadelerini kullandı.

Serap, pandemi döneminde yoğun müsabaka programı sonrası dinlenme fırsatı bulduğu ancak kondisyon olarak geri kaldıklarına vurgu yaparak, "Olimpiyatlara normalde 2 gün çift, 1 gün tek ve 1 gün dinlenerek hazırlanıyordum. Genel kuvvet, kondisyon, çabukluk antrenmanlarını programa ekleyerek branşımı destekliyordum. Son sürat antrenman ve müsabaka programına devam ederken ne yazık ki pandemiden dolayı bütün programı değiştirmek ve sıfırdan başlamak zorunda kaldım" dedi.2021 yılına ertelenen olimpiyat oyunlarına kota alan başarılı kareteci, "Kendi sıkletimde 1 numarayım ama olimpiyatlarda bir üst sıklette mücadele edeceğim. Rakiplerim çok güçlü olacak biliyorum ama ben de kendi gücümün farkındayım. Olimpiyatların derece yapacak favori sporcusu olarak gösteriliyorum, inşallah bana inanan insanları hayal kırıklığına uğratmam. Ülkemizi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil ederim. Tabii ki her turnuva benim için önemli ve elimden gelenin en iyisini yapacağım. Fakat olimpiyatları garantilediğimden benim için tek hedef turnuva "Olimpiyatlar". Sabırsızlıkla ben de her sporcu gibi o büyük günü bekliyorum" şeklinde konuştu. Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota mücadelesi veren Meltem Hocaoğlu Akyol ise pandemi dönemini kendisi açısından kayıp olarak görmediğini ifade ederek, "Sakatlıklarım, çalışma sistemim, düşünce yapısı açısından bu arada çok değiştim ve geliştim. Sürecin ardından daha iyi sonuçlarla geri döneceğime inancım tam" diye konuştu. Meltem, organizasyon takvimindeki ilk müsabakanın lig müsabakası olduğunu dile getirerek, "Şubat ayında lig müsabakaları var. Fakat bu benim için kota müsabakalarından önce bir deneme gibi olacak. Çünkü bu müsabakalar kota için bir anlam ifade etmiyor. Şu anda kotanın içindeyim ve iki müsabakam kaldı. Bir lig müsabakası ve Avrupa Şampiyonası. Geçen senenin Avrupa üçüncüsü olarak derecelerimi koruyup ileri götürürsem, tekrar olimpiyat kotasını almış olacağım" diye konuştu. Kota için mücadele ettiği sporcuları tanıdığına değinen Meltem sözlerini şöyle sürdürdü;

"Aynı kategoride yarıştığım sporcular. Kendi sıkletinizde ilk ikiye girdiğinizde olimpiyatlara gitmeye hak kazanıyorsunuz. Ben şu anda zaten ikinci sıradayım. Üçüncü sıradaki sporcu ile aramda puan farkı var. Önümüzdeki maçlarda puan ve performansımı korursam kotam kesinleşecek. Büyük bir heyecanla müsabakaları bekliyorum."


Milli kareteciler Serap ve Meltem: Heyecanla olimpiyatları bekliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meltem Hocaoğlu, Serap Özçelik, Olimpiyat, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Milli kareteciler Serap ve Meltem: Heyecanla olimpiyatları bekliyoruz - Son Dakika Spor

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